Lo barato sale caro si el gasoil es “raro”

Que algunos empresarios buscan abaratar costos como sea, no es ninguna novedad. También en San Luis muchos rompen cualquier límite y juegan con fuego a tal punto que, en ocasiones, se queman. Algo así ocurrió con el transporte de pasajeros interurbano. Una compañía tropezó feo hace un par de días. Luego de que sus micros cargaran gasoil en los surtidores de su taller, salieron a cumplir sus recorridos pero a los pocos kilómetros se quedaron tiesos, frenados, sin potencia. Si bien a los choferes las agujas del tablero indicaban que los tanques estaban llenos, no hubo caso: los colectivos no arrancaron ni a empujones.

El problema, según comentaron por lo bajo fuentes cercanas a Mesa 5, fue que el gasoil que la dueña había comprado estaba “raro”, con una viscosidad extraña, como aguachento. El drama fue que no sólo hubo problemas con el corredor San Luis-La Punta, también en otros que cubren sus vehículos, entre ellos Villa Mercedes. Por ello las frecuencias sufrieron serios retrasos.

Pero la nueva gestión de la Secretaría de Transporte tomó nota de lo que ocurría, comprobó los atrasos y no dudó en sancionar a la empresa. Las multas ya llegaron a los escritorios de esa compañía y tendrán que pagar por incumplir los tiempos de sus recorridos y perjudicar a sus pasajeros. El mensaje del organismo estatal es muy claro: se acabaron las "licencias" para los empresarios y quien no cumple paga. Ahora el usuario es lo más importante. Los empresarios del transporte tendrán que dejar atrás sus picardías. O lo que ganen en gasoil barato lo perderán en las multas.