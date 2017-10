Por las roturas, Transpuntano revisa el estado de 70 coches

De los 118 colectivos de Transpuntano que recorren las calles de la ciudad, 70 comenzaron a ser revisados desde el jueves por una comisión de técnicos conformada por la compañía y la Unión de Tranviarios del Automotor (UTA), según afirmó a El Diario de la República Carlos Ponce, nuevo presidente de la entidad y hermano del intendente Enrique Ponce. La decisión se tomó luego de una reunión que calmó las aguas entre la patronal y los empleados, que se quejan por el estado de las unidades. Para el presidente se trata de “una medida de interés público” y que “la decisión de que un coche preste servicio será de los delegados y de la empresa”.

“De esas 70 unidades, el 70% va pasar el examen técnico a realizar”, aseguró Ponce quien agregó que la empresa “está en pleno desarrollo y proyecto de renovación de unidades”. El funcionario detalló que cerca de 20 coches son de 2006, de la gestión de Alicia Lemme, y admitió que tienen que ser renovadas. “Son unidades que sobrepasaron el millón de kilómetros. Son cifras que pueden asustar, pero no son extraordinarias en el transporte público”, justificó.

La gota que rebalsó el vaso para los conductores fue un domingo infernal para la empresa: el 17 de setiembre. Ese mismo día un colectivo de la línea I perdió una rueda y despistó quedando a metros de un árbol en la avenida Santos Ortiz; horas más tarde se difundió un video en el que ahora ex presidente de la empresa Mariano Estrada insultaba y amenazaba a un chofer. El funcionario debió renunciar el lunes siguiente y Ponce asumió oficialmente una semana después.

Ese accidente se sumó a otro ocurrido el 29 de agosto, en calle Pedernera, donde uno de los vehículos se le rompió la dirección, con todos sus pasajeros a bordo. Por suerte, no hubo heridos. Consultado sobre si existía una falta de mantenimiento el gerente expresó: “Sobre 118 que haya fallas en 4 o 5 colectivos no es un porcentaje preocupante sobre el total de unidades en servicio. Si lo comparas con un transporte interurbano, con incidentes más complicados que los de Transpuntano, como el incendio de colectivos o choques agravados por el ingreso de colectivos sin frenos… Es un tema delicado, hay que ocuparse pero no preocuparnos”.

“Es cuestión de mejorar la organización interna”, remarcó. Para el funcionario, una reestructuración en el servicio mecánico ayudará a mejorar el servicio que más de un susto provocó en usuarios y choferes. “Financieramente la empresa está sólida, contamos con recursos para la liquidación de sueldos y jornales”, afirmó. “Hemos generado un nuevo puesto de taller, un técnico especialista y también hemos aumentado en forma circunstancial el turno nocturno (de mantenimiento). Teniendo un turno completo desde las 12, de 7 u 8 horas de trabajo, nos permite que las unidades salgan revisadas y en buenas condiciones de realizar el servicio”, detalló el funcionario quien dijo que sumarán más personal esta semana. “Más que crear, se trata de buscar la persona idónea. Ese puesto siempre estuvo, pasa que estaba realizado por otras personas, con otras responsabilidades. A veces tanta recarga de trabajo a tantas personas, es contraproducente”, admitió.

A pesar de que tomó como ejemplo al transporte interurbano sobre la situación de la empresa que dirige, Ponce no quiso dar opinión sobre la postura de su hermano de endurecer los controles de los colectivos que vienen de otras ciudades e ingresan a la capital. “Excede mi responsabilidad explicar la política de estado del Municipio”, esquivó.

Por último la tregua firmada con la UTA, hasta ahora parece firme. “Hemos estado con el interventor del gremio, el compañero (Alberto) Ayala y hemos coincidido en un 100% con las acciones que ya hemos aprendido en Transpuntano. Acá hay que mirar para adelante y no enfocarnos tanto en lo que se ha hecho anteriormente. La intención, la principal política es mejorar el servicio”, concluyó.