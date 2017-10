Herederas de un sueño, seguidoras de un linaje

Están decididas y cuando se ponen un objetivo, a las Becher no parece sencillo hacerles torcer su voluntad. Elena, sus hijas Leka y Stefanía y su sobrina Nakia, están enfocadas en un proyecto ganadero que tiene una motivación mucho más fuerte y profunda que la mera posibilidad de concretar un nuevo emprendimiento económico. Además del rodeo que crían en uno de sus campos en el sur de Villa Mercedes, buscan dar un paso más para honrar su linaje y cumplir un viejo anhelo familiar: la creación de una cabaña propia.

La revista El Campo visitó la estancia "El Plateado", el coqueto establecimiento de más de 2.000 hectáreas ubicado a unos 50 kilómetros de la ciudad de la Calle Angosta, donde las mujeres tienen un plantel de 1.500 cabezas de tres razas diferentes: Aberdeen Angus, Hereford y Braford.

A un costado de la Autopista Nº 55, en la exacta coordenada del kilómetro 708, una tranquera de madera anuncia el ingreso al lugar y recibe a los visitantes como lo que es: un campo de inconfundible estirpe ganadera. Lotes bien divididos por alambres, corrales, y vaquillonas y toros que pastan a ambos lados del camino, anteceden a las principales instalaciones.

En un moderno quincho, escoltado por una pileta y una hilera de pinos, Leka y Nakia ofician de anfitrionas y son las encargadas de relatar la historia de un sueño que lleva varias décadas en la familia y para el que ahora ellas, a pesar de su juventud, están dispuestas a colaborar y convertirlo en una realidad.

Todo comenzó cuando Daucan Becher, el abuelo de las chicas y el padre de Elena, desembarcó en la Argentina a comienzos del siglo pasado. Apenas tenía 9 años y con su familia dejaban su Líbano natal, en búsqueda de un futuro promisorio en América.

Al 'Turco", como lo bautizaron los criollos, no le fue mal. "Hizo un poco de todo", aseguran, hasta que logró instalar una estación de servicio en el centro de Villa Mercedes y adquirir dos campos en la parte más austral del Departamento Pedernera. Uno de ellos, su preferido, es "El Plateado" y el otro es "El Cedro", que tiene el doble del tamaño del primero pero menos desarrollo y más pasajes naturales.

"A él siempre le gustó la ganadería y toda su vida tuvo hacienda, pero vendía otras categorías y se manejaba de otra forma. Elena trató de mejorar y profesionalizar el plantel", contó Nakia, de 24 años.

El libanés partió de este mundo en el 2012, pero dejó en los suyos un amor incondicional por el campo. Pero su mayor legado fue un objetivo que anheló toda su vida y que no llegó a cumplir. 'Siempre tuvo el sueño de armar una cabaña de Aberdeen Angus negros, porque ésos eran los que más les gustaban. Ahora, por suerte, estamos en los inicios de concretarlo", agregó Leka, un año menor que su prima.

Tan fuerte es la memoria del abuelo que no sólo se especializarán en la raza que él más quería, sino que bautizarán la incipiente cabaña con el nombre de "El Cedro", en homenaje al árbol que está en el centro de la bandera de la República Libanesa. "De algún modo todo lo que hacemos, tanto el trabajo en la estación de servicio como en el campo, son una herencia de linaje y nosotras seguimos con eso. Además tenemos un stud de caballos de carrera que se llama 'El Libanés' en honor a mi abuelo", admitió la mayor de las dos muchachas.

Antes de meterse en el nuevo proyecto, Elena ya se había ganado un nombre de peso en la zona. Acostumbra a vender o comprar animales a través de "Alfredo S. Mondino" en algunas de las ferias que realizan en la región.

Hasta ahora se dedicaban a vender el ternero destetado, con un peso de entre 180 y 200 kilos, de alguna de las tres razas que crían. Al frente del campo y las tareas cotidianas está Gustavo Bonetto, a quien las mujeres consideran un miembro más de la familia y no sólo un empleado.

Combinando una dieta de montes naturales, pasturas implantadas y alimentos balanceados a corral, buscan producir un animal que sea esencialmente rústico. "Es hacienda de muy buena calidad y bien apta para esta zona. Es decir, que es un animal que se adapta a donde vaya, puede ir al monte y no va tener problemas", describió Nakia, mientras que su prima agregó que "estamos constantemente incorporando genética en toros o madres".

En "El Plateado" también hacen grandes lotes de agricultura, pero siempre con el fin de convertirla en forraje. En el invierno siembran centeno y en el verano, sorgo y maíz. "Incluso si tenemos un bueno año, lo levantamos y lo hacemos silo para guardarlo para los animales. Este año vamos a hacer algo de alfalfa también para cosechar", expresó.

Para dar el salto de calidad genética que tienen que afrontar para iniciar el nuevo proyecto, las futuras cabañeras están bien asesoradas. Contarán con el apoyo de Ariel Macagno, un reconocido genetista que, entre otros palmarés, ha oficiado de jurado en las principales muestras ganaderas del país, incluso de la Expo Rural de Palermo.

Además de registrarse en la Asociación Argentina de Angus y todos los trámites legales que eso acarrea, necesitan incorporar padres y madres que estén inscriptos en los padrones de la raza. Por eso en agosto viajaron hasta el remate anual de reproductores que "Alfredo S. Mondino" realiza en Villa Huidobro y se alzaron con el toro Puro de Pedigree más codiciado de la subasta, proveniente de la cabaña "Coni Antú". También fueron hasta la voluminosa venta denominada "Los Rústicos" que la consignataria cordobesa dirigió en Benito Juárez. Allí, sumaron una gran cantidad de vaquillonas Madre Angus Seleccionadas (M.A.S.) y Puras Controladas (PC), además de una vaca PP y una ternera PP. "Hoy tenemos el toro, casi 45 vaquillonas PC y varias que teníamos de antes. Esperamos llegar a unos 100 animales PC. La idea es comprar dos o tres toros más y hacer inseminación artificial y con la vaca PP hacer transferencia embrionaria. Macagno tiene un equipo de profesionales que traen todo lo necesario y realizan el sistema en el propio campo", anticipó Leka.

Cuando el año que viene puedan concretar ese proceso fino de servicios y pariciones, la Asociación inspeccionará los terneros, los seleccionará y la cabaña podrá presumir sus primeros animales propios certificados.

Si bien recién están dando los primeros pasos, las Becher no se andan con vueltas y ponen todas las fichas en objetivos a corto plazo. "El sueño de mi mamá es tener un remate propio de la cabaña en nuestro campo. Y lo quiere hacer pronto, en unos dos o tres años", reveló la chica en el mismo quincho donde imaginan hacer el tradicional almuerzo de las subastas de reproductores.

Tranqueras adentro de la familia, los roles están bastante claros. Además de Elena como la cara visible de la firma, Leka es estudiante avanzada de la carrera de veterinaria en la Universidad Católica de Cuyo y su madre quiere que sea ella quien se ponga al frente de la cabaña. "De chica me gustaban muchos los caballos, pero cuando crecí me empezó a atraer la hacienda gracias a mamá", recordó. Su hermana Stefanía recién cuenta sus jóvenes 15 años y si bien todavía no está tan involucrada con el agro, es muy unida al clan.

Nakia cursa abogacía y asegura que a ella le gustan más "los papeles". Por eso no duda en aportar lo suyo en el exigente costado administrativo que también supone este tipo de empresas.

Pero todas ellas comparten un mismo espíritu de ser mujeres fuertes que van al frente. "Lo nuestro un matriarcado”, dice la mayor entre risas. "Elena tiene mucho carácter. Eso le ha dado la posibilidad de llevar a cabo todo esto. Porque si fuese una mujer sumisa, no hubiese podido crecer en este sector, que es un ambiente muy machista. Ella trata de inculcarnos eso, de ser siempre independientes y emprendedoras", contó.

Con pasos firmes y seguros, "El Cedro" comienza a cobrar vida y promete ser una cabaña para seguir de cerca. "Creo que mi abuelo estaría muy orgulloso de lo que estamos haciendo y de que seguimos sus pasos", cerró la joven.