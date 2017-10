Fátima: milagros, profecías y una devoción que no para de crecer

Un extraordinario suceso en el que participaron tres niños en un pequeño pueblo portugués hace exactamente un siglo conmovió al Catolicismo como pocas veces en sus más de dos mil años de historia. El 13 de mayo de 1917 Lucía Dos Santos (de 10 años) y sus primos Jacinta y Francisco Marto (de 6 y 9 años), pastoreaban sus ovejas en Cova da Iria, Fátima, en Portugal, y fueron testigos de la aparición de la virgen en una serie de manifestaciones que se extendió hasta octubre de ese año y que ocurrieron los 13 de cada mes.

Los pastorcitos aseguraron que la aparición les encomendó el rezo del rosario, además de transmitir - le profecías de acontecimientos de resonancia universal, como el surgimiento del comunismo, el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial y el intento de asesinato a Juan Pablo II. La última aparición, conocida como el “Milagro del Sol”, fue presenciada por más de 70 mil personas.

Para los cristianos, Fátima es una señal de oración, conversión y penitencia, y ese mensaje cala hondo en miles de puntanos que este año han salido a las calles para darle la bienvenida a la imagen peregrina, una réplica traída desde Europa que recorre los cuatro puntos cardinales de la provincia y que tiene como escala final la ciudad de Villa Mercedes.

“Es el acontecimiento mariano más grande de la historia de la Iglesia. No es el más importante, pero es el más grande. Esto es así porque incluye muchas apariciones sucedidas desde el 13 de mayo hasta el 13 de octubre; por el mensaje que da la virgen, en el que se dieron tres secretos revelados a lo largo de la historia; por la santidad de los niños, ya que vivieron heroicamente en sus virtudes, y también porque las profecías se cumplieron”, aseguró Ignacio Daminato, párroco de la Iglesia “Nuestra Señora de la Merced”, de Villa Mercedes. Los católicos aseguran que las manifestaciones son tan contundentes que aun los escépticos terminaron por reconocer la singularidad de Fátima.

El mejor ejemplo de su resonancia es el “Milagro del Sol”. El testimonio sobre las apariciones que habían presenciado los pastorcitos se había difundido velozmente en aquel Portugal sencillo de principios de siglo. El 13 de octubre de 1917 en Cova da Iria, una multitud se había congregado a la espera de algo especial. La expectativa no se vio defraudada.

Según los testigos, ese día el cielo exhibió un comportamiento muy extraño, difícil de explicar con respuestas racionales o científicas. Tras una llovizna, el firmamento se despejó. Pero el sol, extrañamente, exhibía una opacidad anormal. El astro comenzó a arrojar luces multicolores y describió un movimiento en zigzag en dirección a la Tierra. Las crónicas de los periodistas refieren que algunas personas se asustaron mucho; aunque la mayoría permaneció extasiada y arrebatada con la contemplación de un fenómeno que se extendió unos diez minutos.

“La virgen realiza un milagro que incluso los que no creían en las apariciones previas no pudieron negarlo”, aseguró Daminato. Los católicos señalan que la significancia de Fátima es mensurada por la trascendencia y la precisión que tuvieron sus profecías. “Una de ellas es que si Rusia no es consagrada y no se convierte, extendería su ideología por todo el mundo generando muchas guerras. Lo segundo que anuncia es que si no se tomaba en serio el llamado de la conversión vendría una Segunda Guerra Mundial aún peor que la primera, algo impensable en ese momento dado que aún perduraba el enorme horror de la Gran Guerra. La otra es sobre las persecuciones que sufrirían los cristianos y, particularmente, el atentado al papa Juan Pablo II”, afirmó Daminato. El sacerdote dijo que las profecías suelen acompañar las apariciones marianas, pero distinguió que en el caso de Fátima estas fueron “muy universales”.

La réplica peregrina, proveniente de Portugal y que reproduce con exhaustiva fidelidad el modelo que talló originalmente un escultor guiado por Lucía -una de las pastorcitas- ya ha visitado decenas de localidades en la provincia. En el Obispado de San Luis subrayaron que hay cuatro imágenes de este tipo a nivel mundial y que la última vez que una de ellas estuvo en San Luis fue en 1998.

El recorrido comenzó el 13 de mayo, cuando fue organizada una gran caravana que partió de las afueras de la capital y culminó con una misa en la Catedral. La virgen despierta una enorme devoción entre los feligreses puntanos. En una expresión masiva de fe que tiene pocos antecedentes, la imagen sigue un itinerario amplísimo para que todos los católicos de San Luis tengan la oportunidad de contemplar la réplica. “En San Luis se vive esto intensamente. En el ingreso a los pueblos se la recibe con mucha alegría y júbilo”, afirmó el sacerdote.

La imagen se despidió de la ciudad a mediados de julio para comenzar su camino por el norte. A fin de ese mes llegó a Merlo. El 13 de agosto arribó a Fraga, lo que marcó el inicio de su peregrinación por el vasto sur puntano, en donde varios pobladores rurales no han dudado un segundo en desplazarse decenas de kilómetros para salir al encuentro de la réplica.

El 26 de agosto la Virgen de Fátima fue recibida en Villa Mercedes. El último punto será el 13 de octubre en la Parroquia de la Merced, la iglesia matriz de la ciudad de la Calle Angosta. La virgen permanece dos o tres días en cada parroquia. No sólo se visitan las capillas, sino también hospitales o colegios.

Al ser una imagen tan universal, el recorrido de Fátima también se replica en otros países y provincias argentinas. Actualmente, por ejemplo, se realizan peregrinaciones en Córdoba, Mendoza y La Pampa. Más allá de paisajes, arquitecturas y rostros que cambian, el mensaje para todos los creyentes es el mismo: Fátima significa arrepentimiento, oración, conversión y penitencia.