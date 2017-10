La Policía de San Luis sorprendió a Lionel en su cumpleaños

De su cara redonda y dulce se escapó una sonrisa que iluminó el salón. Lionel Sosa, en su cumpleaños número 9 recibió algunas sorpresas, pero la más especial fue la visita de un grupo de policías que le regalaron un uniforme.

El nene pelea contra el cáncer y desde siempre quiso ser policía. Claudio Guiñazú es su tío, además de integrante del Comando Radioléctrico y nexo para que a las 18 de ayer, los oficiales atravesaran el salón ubicado sobre la calle Mitre, casi 25 de Mayo con las manos llenas de regalos y le arrancaran una sonrisa enorme a un chico que afronta un tratamiento complejo, la quimioterapia.

"Muy chico me dijo 'tío, quiero ser policía' por eso hablé con mis compañeros y se brindaron de todas formas", contó Guinazú.

El hombre, completamente quebrado y con los ojos empañados de lágrimas y emoción contó: "Es muy fuerte para mí porque luchamos día a día con su familia y verlo contento fue muy grato".

Recordó que Lionel estaba con el "ánimo un poco caído". "Le dimos una gran ayuda, estaba depresivo y con esto se ve que lo puso contento".

El papá de Lionel, Gustavo Sosa, intentaba llevar todo con la mayor integridad posible. "El tratamiento que realiza es muy severo y necesitaba un poco de felicidad", contó. Con la voz entrecortada añadió: "Ha cambiado mucho, no es el de antes está muy avergonzado, un poco enojado, pero sentí mucha emoción al verlo nuevamente feliz, el cumpleaños era pendiente y nos llenó el alma".

La voz oficial la puso Carlos Pereyra, el jefe del Departamento Relaciones Policiales, y agradeció que lo hicieran participe. También explicó que los regalos fueron comprados por efectivos de distintas dependencias.

Lionel llegó con su familia al cumpleaños a las 17:30, estaba muy enojado porque lo hizo un poco tarde, pero el enojo no le duró mucho. Los pibes de la Escuela de Rock de Pappo lo recibieron a pura música, tocaron "Astros" de Ciro y los Persas como primer tema.

El salón íntegramente decorado con colores, escudos y bandera de Boca Juniors no dejaba lugar a interpretaciones sobre los gustos futbolísticos del cumpleañero.

Lejos de la cara seria inicial, Lionel comenzó a jugar con otros pibes, lentamente su carita regordeta comenzó a llenarse de un hermoso rubor. Hasta se animó a hacerle unos cuernitos a uno de sus primos cuando todos posaban para las fotos.

Entre tanta música la comparsa "Estrellitas del 500 Viviendas sur" ingresó a plena batucada. El pibe del cumpleaños había bailado con ellos hasta hace poco.

Hubo cantos, torta, más música, en una tarde en la que la sonrisa de nene iluminó en salón y también a la esperanza.