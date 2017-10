Aseguran que hay unas 30 personas en la provincia que no conocen su identidad

La Asociación Colectivo Mendoza por la Verdad, que trabaja para encontrar la identidad de personas (casos de bebés robados, entregados por sus propias madres o derivados de adopciones ilegales) afirmó que en San Luis hay unas 30 personas que no conocen sus verdaderos orígenes. La titular de la organización, Patricia Gímenez, dijo que esta cifra procede principalmente de historias y desencuentros entre habitantes de San Luis y Mendoza.

Aseguró que los episodios más comunes derivan de bebés que fueron robados al nacer, madres que actualmente viven en San Luis y tuvieron familia en Mendoza o que tuvieron a sus bebés en San Luis y les dijeron que se los habían llevado a Mendoza. Señaló que ninguna de estas mujeres tiene datos concretos de donde pueden estar sus hijos.

“La asociación recibe por Facebook, por Whatsapp y por Mail mensajes de gente que está buscando su verdadera identidad y de madres que buscan a sus hijos. Tenemos personas de más de treinta años que se enteran hoy que son apropiados. Les habían dicho que son hijos de la familia que los crió, porque lo inscribieron como hijos biológicos o adoptados. Pero cuando empiezan a investigar para llegar a su madre biológica se dan cuenta que no tienen expediente de adopción”, detalló Giménez.

La historia personal de la titular de la Asociación Colectivo Mendoza por la Verdad ilustra la desesperanza y la lucha constante de las personas que buscan reencontrarse con sus familiares. Contó que el 3 de agosto de 1984 dio a luz en un hospital público de Mendoza y nunca le entregaron a su bebé, ni se lo dejaron ver. Le dijeron que había nacido muerto. A ella le dieron de alta, pero no le entregaron el certificado de defunción correspondiente. Hace tres años le tomaron la denuncia en el juzgado de Mendoza. Todos los 3 de agosto celebra el cumpleaños de su hijo con una suelta de globos en un predio porque asegura que su hijo no está muerto. “Esto no es sólo en Mendoza o en San Luis, nada más, esto es en todo el país”, afirmó Giménez.

"Hace dos meses y medio la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación reconoció que en Argentina se roban bebés y se apropian de recién nacidos. El Estado Nacional sólo reconocía a los bebes nacidos en el período de la dictadura", agregó.

En el año 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó al Estado Argentino a tipificar el delito de compra y venta de bebés. En el país existe un intento de reglamentación a través de un proyecto de ley presentado en el año 2014. Si bien alguna vez fue discutido en comisión, finalmente no presentó un dictamen como para que pueda ser llevado al recinto y convertirse en ley. En la Argentina se estima que hay 3 millones de personas que buscan conocer su verdadera identidad.

Para buscar información

Para buscar información, la Asociación Colectivo Mendoza por la Verdad ofrece el teléfono (0261)-3725731 y el mail: mendozaporlaverdad@gmail.com. Los interesados también pueden dejar su mensaje en la página de Facebook Colectivo Mendoza Por La Verdad.

El objetivo de la institución es ayudar a mujeres y hombres a los cuales les han sustraído ilegalmente sus hijos. Aseguran que además capacitan para la defensa de Derechos Humanos "desde una perspectiva, solidaria e integral, brindando atención social, jurídica y psicológica a los afectados" .

En Agosto de 2017 la Legislatura de Mendoza y la organización firmaron un convenio de colaboración Institucional que apunta a encontrar la verdadera identidad de origen y biológica de las personas.