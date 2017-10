Transpuntano: a partir de esta semana sólo se puede pagar con la SUBE

A partir de esta semana la unidades de Transpuntano ya no recibirán las tarjetas de pago que emitía la empresa municipal y sólo se podrá viajar con el plástico de la SUBE. Así lo aseguró el presidente de Transpuntano, Carlos Ponce. “Aunque ya no se podrá pagar el pasaje con la tarjeta que daba Transpuntano, igualmente todas aquellas personas, en especial los jubilados, que todavía no hayan hecho el cambio por la SUBE tendrán tiempo para hacerlo durante semana”, anunció. Y confirmó que empezarán a desmontar los artefactos que estaban instalados en los colectivos porque ya no tendrán más uso: “Todos los datos que registraban esas máquinas ya fueron migrados al nuevo sistema informático de la tarjeta SUBE”, dijo Ponce y además explicó que eso les permitirá instalar un asiento más en esa fila donde hubo que quitarlo para que se instale esa caja automática.

Quienes todavía tengan en su poder un plástico “sin contacto” del antiguo sistema tendrán posibilidades de canjearlo por una del nuevo sistema de manera gratuita en las oficinas de Transpuntano (ruta 3 sur y Salvador Segado), en la Dirección de Planeamiento y Vivienda, en Bolívar 672, y en los Centros de Gestión Municipal Félix Bogado (Ascasubi y Maximiliano Gómez) y Tercera Rotonda (ruta 3 norte y 3ª Rotonda).

Ponce informó que “en el caso de los estudiantes que están beneficiados con el boleto gratuito, en un 97 por ciento ya hicieron el cambio y continúan ahora con la nueva tarjeta. Pero donde todavía nos falta llegar es a la totalidad de los jubilados porque ahí hemos podido a realizar el canje al 56 por ciento del total de esos beneficiarios. Por eso esta semana haremos el máximo esfuerzo para llegar a todos ellos”. Aunque el funcionario aclaró que “en el caso de los abuelos no tendrán una fecha límite para obtener su tarjeta SUBE y vamos a tener una consideración especial. Los vamos a esperar porque sabemos de las dificultades que pueden tener a la hora de acercarse a nuestros puntos de canje”.

Según el último dato que informó el representante de la empresa municipal, durante el mes de agosto usaron el servicio de manera gratuita 542.359 estudiantes, que representan casi el total de los beneficiarios; mientras que otros 180.514 jubilados viajaron durante los 31 días de ese mes. Y todos ellos lo hicieron con el nuevo sistema.

Los que no hayan podido hacer la migración al nuevo sistema, igual pueden adquirir una tarjeta SUBE en los 50 locales habilitados en toda la ciudad, “eso significa que además de haber una buena cobertura en el centro de la ciudad, también en todos los barrios hay un punto de recarga y venta de la tarjeta”, recordó el funcionario municipal.

Sobre los reclamos que muchos usuarios han realizado porque en algunos puntos de venta se cobran 2 pesos como cargo extra por hacer la recarga de la tarjeta SUBE, Ponce señaló que “el miércoles pasado estuve reunido con los concejales de la Comisión de Transporte porque ellos también recibieron quejas de los usuarios por este cargo que les cobran. Nosotros no somos autoridad de emisión, ni de control, esa tarea la realiza el Estado nacional. Lo que sí estamos implementando es un servicio gratuito 0800 para que los usuarios que sean perjudicados por algún vendedor que le cobra un cargo extra, puedan hacer la denuncia y nosotros la podamos canalizar después con la Secretaría de Transporte de la Nación”.

Reiteró que “es un sistema nacional que está manejado desde la Ciudad de Buenos Aires y nosotros sólo somos intermediarios a través de la maquinaria y las computadoras que nos han brindado para programar las tarjetas, nada más”. Y aclaró que los reclamos se deben realizar en el sitio y dentro de la pestaña Mi SUBE hay que hacer clic en “Denunciá punto de carga” o bien por teléfono al 0800-777-7823. Ponce señaló que “cada comercio obtiene el 3% de cada recarga que realiza diariamente”.