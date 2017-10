Caso Ciccone: comenzó el juicio oral contra Boudou

El ex vicepresidente está acusado de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.

El juicio por la supuesta apropiación de la imprenta Ciccone Calcográfica comenzó esta mañana en el Tribunal Oral Federal N° 4, en el barrio porteño de Retiro, con el ex vicepresidente Amado Boudou sentado en el banquillo de los acusados.

El ex funcionario kirchnerista se sentó junto a su amigo y empresario José María Núñez Carmona, mientras que más atrás quedó el abogado y líder de la firma The Old Fund SA Alejandro Vandenbroele.

Este último ahora es representado por la defensora oficial Paula Viviani, ya que ayer renunció su abogada, y esta mañana fracasó un pedido suyo de suspensión del juicio por este tema.

DyN