Una joven denunció que fue detenida en el subte por besarse con su esposa

Una joven denunció en buenos Aires que fue detenida en forma violenta y recibió trato discriminatorio por parte de efectivos de la Policía de la Ciudad cuando se besaba con su esposa en una estación del subterráneo, tras ser acusada de fumar en un lugar prohibido.

No obstante, según la Policía de la Ciudad, el arresto de Solange Gómez, de 24 años, que tuvo características violentas, se produjo por "resistencia y desacato a la autoridad", ya que aseguró que la joven agredió a los oficiales.

En tanto, ONG feministas denunciaron que Gómez fue detenida en la estación Constitución de la Línea C porque se besaba con su esposa, Rocío Girat.

Según las entidades, Gómez fue tratada de "pibe" por los agentes.

La joven señaló que además, los policías le pidieron un certificado de matrimonio, algo totalmente inusual en cuanto a una pareja heterosexual.

En tanto, trascendieron filmaciones en las que la joven es arrojada al piso por agentes, en medio de gritos y de una situación de violencia, en la que también se escuchan reproches a los uniformados por parte de otras personas que presencian la escena.

Gómez fue llevada a la estación policial situada en la estación Boedo de la Línea E, donde finalmente fue liberada.

Mariana Gómez violentamente detenida por besarse con su pareja en lugar público,denunciemos la violencia institucional hacia la diversidad.

La joven indicó posteriormente en declaraciones a Radio 10 que todo se inició cuando los policías las abordaron y les dijeron que no podían fumar en ese sector "cuando no había ningún cartel" que lo indique.

Enseguida, recordó, tanto ella como su esposa apagaron el cigarrillo, pero uno de los policías le torció el brazo.

"Le dije que no había ningún cartel que prohibiera fumar. Me acusa de desacato a la autoridad. Nos pidieron el certificado de matrimonio, cosa que a una pareja heterosexual no le piden", expresó.

Según la versión de la Policía de la Ciudad, sus agentes intervinieron a requerimiento de la empresa Metrovías porque la joven se encontraba fumando en un sector no autorizado.

Siempre según voceros de la fuerza, cuando los agentes se acercaron la mujer los agredió a patadas y trompadas, por lo tuvo que ser reducida y detenida.

"Me detuvieron como si fuera una delincuente o una narcotraficante", se quejó Gómez.

