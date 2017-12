Rivales de Argentina: un debutante, un equipo con volantes de elite y un viejo conocido

Aunque la pelota aún no rueda en el Mundial de Rusia 2018, después del sorteo de los grupos la Copa del Mundo ya se juega en las mentes y los corazones de los argentinos.

La Selección dirigida por Jorge Sampaoli encabeza el grupo D y deberá enfrentar a Islandia (sábado 16 de junio), Croacia (jueves 21 de junio) y a Nigeria (martes 26 de junio).

“Los Vikingos”

Islandia jugará el primer campeonato mundial de fútbol de su historia. La principal figura es Gylfi Sigurdsson, del Everton inglés.

Logró clasificarse al Mundial en la última fecha de las Eliminatorias, luego de vencer 2-0 a Kosovo. Ganó el Grupo 9 contra tres rivales duros como Croacia, Ucrania y Turquía.

El equipo ocupa el lugar número 22 del ranking mundial y su técnico, Heimir Hallgrimsson, es odontólogo.

La primera gran hazaña de este grupo de futbolistas islandeses se dio en la Eurocopa 2016, en la que eliminaron a Inglaterra 2-1 en los octavos de final.

De la mano de Modric

Si bien necesitó del repechaje ante Grecia para clasificar (Islandia le ganó su zona), Croacia tiene un plantel completo y equilibrado, para tratar de dejar atrás la irregularidad en los Mundiales.

👐#Croatia goalie @SubasicDanijel: "This team stands united. Now we want to achieve something at the @FIFAWorldCup". 🇭🇷#BeProud #Vatreni #WCQ @EuroQualifiers #RoadToRussia pic.twitter.com/tN2X9Bhjb2