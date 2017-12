Macías: "La feria beneficiará a los vecinos que menos tienen"

Ante el reclamo de los comerciantes de Quines por la instalación de la “Expo feria sin fronteras”, el intendente de esa Comuna, Oscar “Paco” Macías, dijo que será en beneficio de "los habitantes que menos tienen, que tendrán la posibilidad de comprar vestimenta y calzados a menor valor". En la localidad dicen que la feria es un mercado similar a lo se conoce como “La Saladita”. El emprendimiento se ubicará en un predio por avenida Córdoba y funcionará desde mañana hasta el domingo 10 de diciembre.

“Son catorce puestos y cada uno pagará un permiso municipal por 30 días como abona cualquier comerciante del lugar, con la diferencia que estarán 10 días”, precisó Macías. “Los dueños de los negocios de acá le pusieron el nombre de 'La Saladita', pero en realidad es una feria donde pueden participar todos los comerciantes, no sólo de Quines sino de San Luis, Candelaria, Mendoza y otras ciudades. Se presentaron en la Municipalidad, les pedimos los requisitos y se los autorizamos”, argumentó.

Según el intendente, "se le cobró el impuesto correspondiente como a cada local de Quines". “Porque vengan una vez, no se les puede obligar a que paguen 10 mil pesos por día. Si funciona bien esta feria, podrán regresar el próximo año. Todo lo que hago, lo hago en beneficio de la gente, ya que en estos puestos se podrán beneficiar con los precios. Esto apunta a las familias que menos tienen”, reiteró.

Macías dijo que en Quines hay negocios que venden jeans entre 1.500 y 2.000 pesos, y aseveró que ahora existirá la posibilidad de acceder a precios más accesibles.

“En Quines hay muchas familias que tienen 5 o hasta 10 hijos y a los padres les resulta imposible comprarles ropa y zapatillas. No digo que no valgan esos precios esos pantalones, lo valen. Pero me dije 'qué puedo hacer por esta gente', y aquél que compró uno de 1.000 pesos no va a comparar con el de 200 pesos que ofrece la feria, lo va a seguir pagando porque le gusta. En la feria se encontrarán marcas a un precio menor”, explicó.

El martes los comerciantes de la localidad le plantearon a Macías en una reunión sus preocupaciones y advirtieron que peligraban sus ingresos ante la instalación de una "Saladita".

“Fui con mucha esperanza de dialogar y de escuchar a cada uno. Los comerciantes tuvieron la oportunidad de expresarse y se pusieron en una postura de que no se podía hacer eso porque iban a sufrir un daño económico y porque se llevaban la plata del pueblo”, afirmó.

Macías les explicó en la reunión que él no realizó ningún negocio personal con la instalación de la feria. “Me llevé una desilusión muy grande, hicimos la reunión en un salón grande y no me dejaron salir. Me cerraron la puerta y cuando pude salir hubo gente que me dijo que me iban a quemar la casa”, recordó.

“Pareciera que acá está prohibido vender barato, los negocios tienen sus clientes y mercaderías. Si no traen mercadería barata será porque no hay mercado en Quines. Esta gente vendrá y si no la vende se irán. No es que busque una estrategia para hacer daño a los comerciantes locales”, dijo.

Al intendente también le pareció exagerada el corte de la ruta nacional Nº 146 para que no se instale la feria. “Cada decisión que tomo es en beneficio para la gente del pueblo que menos tiene. No puede venir este grupo de comerciantes y cortar anoche (miércoles) el camino. Se puede cortar un carril, pero no así. Hay un problema muy grave, ya se hizo una denuncia sobre eso”, destacó.

La presidenta del Concejo Deliberante, María Esther Ortiz, manifestó que en su momento el intendente les contó sobre el proyecto y al notar que beneficiaba a los vecinos decidieron apoyarlo.

“Es solo un grupo de personas que reclama, no todo el pueblo. Analizamos los precios con los que van a trabajar en estos días y consideramos en que era muy bueno para que los vecinos aprovecharan a comprar. Lo apoyamos porque es un beneficio para el pueblo”, explicó Ortiz y agregó que la iniciativa está orientada a brindar precios económicos a los sectores más vulnerables.