El Trapiche apuesta a la gastronomía como un nuevo atractivo turístico

Con la panza llena y el corazón contento, festejaron todos los turistas y vecinos que asistieron a la apertura de temporada de El Trapiche, cuyo municipio decidió armar un hornódromo para celebrar la gastronomía regional. Hubo empanadas, chivos, truchas, carne a la masa, chanfaina, pizzas y pan casero, entre otras opciones. El encargado de saborear y aprobar las distintas propuestas fue el chef televisivo Christophe Krywonis, uno de los jurados del programa Masterchef. También hubo espacio para los shows musicales dentro del Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Municipalidad.

“La iniciativa superó todas las expectativas, la Comuna tuvo una noche con gente de Buenos Aires, de Córdoba y de todo San Luis. En dos horas los cocineros, todos locales, se quedaron sin comida porque vendieron todo. Christophe pasó por cada uno de los puestos y evaluó los sabores, las texturas y los puntos de cocción. Estaba fascinado porque probó platos nuevos, pero también le encantaron los paisajes”, contó el intendente Marcelo Páez Logioia, quien tampoco perdió la oportunidad de disfrutar de las comidas.

Según el sitio oficial de la Comuna, asistieron más de cinco mil personas a la velada gastronómica.

El hornódromo está compuesto por diez hornos de barro que están dispuestos de manera lineal a un costado del SUM y servirán para cocinar durante los festivales de la temporada de verano, para todos los fines de semana y podrán usarlos vecinos y turistas que quieran cocinar.

En el espacio habrá dos coordinadores que estarán dispuestos a explicarles las reglas para utilizarlos y cuáles son los tiempos de cocción, entre otras cosas. Las estructuras tienen capacidad para que salgan, por ejemplo, mil doscientas empanadas en una sola horneada.

“Apuntamos a trabajar sobre este otro tipo de turismo, con el que no contábamos. La gastronomía llama mucho la atención y el complejo se llenó. Tenemos experiencia en turismo deportivo, familiar y de capacitación. Ahora agregamos esta actividad que también suma para los vecinos que se dedican al arte culinario”, explicó Páez Logioia.

El chef francés probó sabores que lo dejaron impactado, según el jefe comunal: “Le encantó el chivo. Y la chanfaina le llamó mucho la atención. Estoy casi seguro que no la había probado antes. Marta, la vecina que la hizo, le explicó cómo la preparó y qué ingredientes usó. La trucha ahumada, también le gustó mucho. Es gracias a ese sabor tan particular que le brinda el horno. Se deleitó con la gran variedad de empanadas, dijo que estaban una más rica que la otra. La carne a la masa lo fascinó, me contó que se le deshacía en la boca”, afirmó Páez Logioia. La explicación a tantos buenos sabores se basó en que cada cocinero de El Trapiche puso lo mejor de sí para conquistar el exquisito paladar del cocinero francés.

“Además saben lo exigente que es porque lo miran por televisión. Todos quedaron sorprendidos porque es sencillo y cálido, nada que ver al personaje que interpreta en los programas televisivos”, agregó el intendente.

También hubo espacio para que los artesanos de la zona ofrecieran sus dulces, licores caseros y cerveza tirada artesanal, entre otros productos. En total se instalaron veinte puestos.

“En el balance, fue una noche completa. La gente, los vecinos y turistas estaban muy contentos y participativos. Nadie se imaginaba cómo se iba a desarrollar la velada, ni siquiera Christophe, que ya fue a hornódromos en Francia y que contó que allá tenían los hornos en círculos, no como acá. El encuentro fue un éxito, se llenó de gente".

Además del chef internacional, también participó de la velada la DJ Virginia Da Cunha, ex cantante de Bandana.

Entre los funcionarios invitados asistieron el intendente de El Volcán, Ricardo Callegaro, el de Estancia Grande Reynaldo Pastor y el diputado provincial Luis Martínez. “Para inaugurar el hornódromo convocamos a todos los gastronómicos de El Trapiche, la idea era que cada uno aportara cosas diferentes, la mayoría, además de su plato principal, hizo empanadas entonces había variedad. Los que hicieron truchas pudieron utilizar el horno que le dejamos específicamente a los celíacos, allí no se puede meter nada con harina. No era de carácter competitivo sino como un encuentro social y cultural”, concluyó el jefe comunal.