Anemia, una enfermedad de los equinos para estar alerta

"No tomamos ningún riesgo”. Con esa contundencia, el jefe del Subprograma Control de Producciones Primarias, Luis Giménez, argumentó la decisión de no permitir que ningún equino de Río Cuarto ingrese a San Luis, al menos por un tiempo. Es que el Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción, cartera a la que pertenece el programa, no hace concesiones cuando existe un peligro, por más mínimo que sea, de que se vea afectado ese bien que tanto distingue a la provincia en del resto del país: su sanidad.

Ante la aparición de un caso positivo de Anemia Infecciosa Equina (AIE) en un hipódromo de la localidad cordobesa, los funcionarios y veterinarios del gobierno tomaron cartas en el asunto para resguardar a las tropillas puntanas de una enfermedad que no tiene más tratamiento que la faena del animal y se traduce en grandes pérdidas económicas para los criadores.

En un comunicado firmado con fecha del 20 de noviembre pasado, la Comisión de Carreras del Jockey Club de Río Cuarto informó la aparición de la infección en uno de los 110 ejemplares que componían el plantel alojado en sus instalaciones. Ante ese episodio y por disposición del SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), el club suspendió todas sus actividades hípicas y el predio fue interdicto, es decir que fue prohibida la entrada y salida de caballos hasta que se determine la eliminación del virus.

Es que la AIE es una de las enfermedades que el SENASA exige denunciar de forma obligatoria cuando aparece algún foco y es una de las tres patologías que más controla ante el movimiento de equinos desde un campo hacia otro.

Por más que las puertas del hipódromo se cerraron, en el Ejecutivo de San Luis decidieron no correr ningún riesgo y directamente impedir el ingreso de cualquier caballo desde la ciudad cordobesa a las fronteras sanluiseñas. Pero como cada vez que hay una alerta la información comienza a esclarecerse con cuentagotas, después del primer aviso surgieron más datos que indicaron que el ejemplar infectado había salido desde Bell Ville. Por eso, evalúan la posibilidad de ampliar la restricción a los yeguarizos que provienen del Departamento de Villa María, al cual pertenece la localidad mencionada.

Para los que llegan desde los demás lugares de Córdoba, la medida indica que pueden ingresar "siempre y cuando el análisis se haya realizado después del 20 de noviembre. Esta disposición durará treinta días, después se va a abrir en base a los resultados que se vean”, señaló Giménez.

Tanta celeridad en los recaudos se debe al constante flujo de caballos que viajan desde las provincias vecinas para participar de competencias ecuestres. “Tenemos una relación deportiva muy fluida, especialmente con Córdoba. Muchos equinos vienen a San Luis a competir en salto, polo, carreras, cuadreras. Los eventos se esparcen por toda la provincia. Ahora, por ejemplo hay varios en Concarán, Tilisarao, Naschel y Santa Rosa, donde vienen equinos de la zona de Traslasierra”, resaltó el funcionario.

¿Qué es la anemia infecciosa?

Si bien no es una enfermedad zoonótica, es decir que no se transmite a los humanos, la AIE puede tener un impacto económico fuerte para los criadores.

No tiene cura ni vacunas que la prevengan, es producida por un virus que provoca la destrucción de los glóbulos rojos y, por lo tanto, el animal se decae y baja su rendimiento.

Uno de los aspectos que la vuelven más peligrosa es que no hay muchos síntomas que la delaten. "Muchos caballos presentan signos leves o inaparentes, entonces el dueño no se da cuenta, salvo que realice un test diagnóstico", explicó Sebastián Arrué, jefe de la oficina del Senasa ubicada en Villa Mercedes.

Sin embargo, aclaró el veterinario, hay una serie de señales que pueden alertar a los criadores, como la fiebre, la baja de rendimiento, edemas o la aparición de un color amarillento o rojizo en la mucosa.

A pesar de la falta de vitalidad que experimenta, el caballo puede llegar a superar la enfermedad. Pero si eso sucede, se convierte en un portador crónico de la infección de por vida y se vuelve una fuente de transmisión hacia los demás animales de su entorno y del resto de la región.

La AIE es transmisible, no contagiosa. Es decir que no se transfiere de un equino hacia otro por simple contacto, sino que es trasladada por ciertos vectores, como los insectos picadores que suele haber en los establos (moscas chupadoras, mosquitos, tábanos), o a través del uso de elementos que están contaminados con la sangre infectada, como agujas, bocados o monturas.

“Puede haber un animal enfermo y quedar aislado de los sanos a un radio no menor a cien metros. De esa forma se reduce la posibilidad de transmisión, pero el animal es una fuente de contagio y no le queda más remedio que el sacrificio", aclaró Giménez, responsable de la entidad que hasta hace poco era conocida como Cosafi.

La única forma fehaciente de descubrir la presencia de la patología es a través de un estudio en la sangre conocido como Test de Coggins. “Un veterinario acreditado es el que hace la extracción y la lleva a un laboratorio habilitado. Allí pone en una plaquita de vidrio que tiene un gel, por un lado el anticuerpo y por el otro el suero del animal. Si se produce una precipitación en 48 a 72 horas, el resultado es positivo", graficó.

De hecho, la realización de este análisis es obligatoria y exigida por Senasa cada vez que se realiza un movimiento de equinos desde un predio hasta otro. "Tiene una vigencia de sesenta días. Si es negativo, se permite el traslado del animal. Si es positivo, se le hace una marca del lado izquierdo del cuello con las siglas 'AIE' y se manda a faena sanitaria a un frigorífico habilitado. La otra opción es la eutanasia y que muera en el campo, pero aislado, sin contacto con los otros caballos", amplió Arrué.

El agente explicó también que al momento de movilizar un animal, aún cuando sea dentro de las fronteras de una misma provincia o localidad, es necesario contar con al menos uno de tres documentos: la libreta sanitaria, el pasaporte equino o el documento de tránsito electrónico (DTE) donde figure la certificación del diagnóstico negativo de la anemia. En alguno de esos certificados también debe estar registrada la vacunación obligatoria contra la influenza, otra de las enfermedades más comunes en este tipo de animales. Mientras que hay una tercera patología preponderante que es la encefalitis, pero la inyección para prevenirla es optativa.

"Si los animales no se mueven del campo no son obligatorios los test, pero se recomienda hacerlos una vez al año para detectar rápido la enfermedad", aconsejó el delegado del ente nacional.

Es que la aparición de un foco trae perjuicios importantes para un establecimiento equino, porque la faena de caballos se traduce en grandes pérdidas económicas, principalmente en competencias deportivas como el polo o el turf, donde el valor de los ejemplares es altísimo.

Por eso, el sitio oficial de Senasa aconseja “no compartir agujas, jeringas y elementos cortopunzantes entre equinos (su uso debe ser individual); lavar y desinfectar previamente todos los elementos cuando deban ser compartidos; aislar del resto de la población a los equinos que ingresan hasta corroborar su negatividad mediante serología; no incorporar en el plantel caballos de origen dudoso; realizar el análisis con periodicidad en laboratorios habilitados y controlar la presencia de vectores".

El delegado local agregó que la limpieza y la prolijidad de las instalaciones donde se alojan o se crían los animales termina resultando una variable fundamental para asegurar su salubridad.

San Luis sin anemia

La Provincia de San Luis goza de un buen prestigio en lo que a sanidad se refiere, no sólo en equinos sino también en bovinos, porcinos y caprinos. Pero para lograr ese status, los controles son una constante.

Es una de las regiones del país que está considerada como libre de AIE. "Hemos tomado muestreos este año en diferentes predios, hipódromos y campos de polo, que son los lugares donde hay mayor tránsito de caballos, y todos han arrojado resultados negativos", aseguró Arrué.

Por eso, cada vez que hay un encuentro de deportes ecuestres, como jineteadas, saltos hípicos o carreras, debe existir un veterinario acreditado que se responsabilice por la sanidad de las instalaciones y de los caballos que ingresan y egresan de ellas.

Para mantener ese reconocimiento, Giménez resaltó el valor de las barreras sanitarias que la provincia tiene en los distintos puestos fronterizos de su territorio. “De esa manera se tiene la certeza que no ingresa ningún animal si no tiene el análisis hecho. Si un ejemplar viene con una libreta sanitaria de apariencia dudosa, los inspectores lo hacen regresar. No tomamos ningún riesgo”, enfatizó.

Y sostuvo que las barreras tienen un historial "muy importante" en la provincia. "Comenzaron en 1995, con el plan de lucha contra la fiebre aftosa. Pero a partir de ahí se vio la necesidad de controlar otro tipo de movimientos. Han dado buenos resultados", repasó.

Y aunque los cuidados recaen sobre todo tipo de animales, en equinos cobran una gran fuerza por la importancia que Argentina tiene en la producción mundial. Según las cifras del organismo, el stock nacional está conformado por 2,6 millones de caballos. Argentina es el principal productor del mundo de caballos de polo y el tercero de animales de carrera. En el mercado de la carne, nuestro país también encabeza las exportaciones: en 2016 vendió 1.200 equinos en pie, 100.000 cabezas faenadas y 17.000 toneladas de carne.