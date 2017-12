Juventud: a ganar, o rezar

Juventud se juega a todo o nada esta tarde en Mendoza. A las 17 visita a Gutiérrez por la última fecha de la primera fase del Federal A de AFA. Si gana clasifica. Si empata necesita que Maipú no sume de a tres con Desamparados y si pierde, debe rezar que el "Botellero" también caiga con la escuadra sanjuanina.

El equipo puntano viene en caída libre. De los últimos doce puntos sacó sólo dos e hizo un gol. Con la llegada de Pedro Dechat todavía no pudo ganar y ahora deberá buscar en Mendoza el pasaje a la segunda fase.

Para el partido de hoy el DT podrá contar con Morello en el lateral izquierdo. El que sale para que ingrese el ex Unión de Sunchales es el juvenil Fernando Guzmán. Otro que irá desde el arranque será Nicolás Aguirre, que ocupará el lugar de Joel Alba. Por su parte, Mario Vallejo llega con lo justo a la cita, pero el jugador pidió estar, así que irá desde el arranque. El que está concentrado, pero llega entre algodones es Víctor Beraldi. El volante es pieza clave en el andamiaje de Juventud y, de ser necesario, Dechat echará mano para que el riocuartense salga a escena ante el "Perro" mendocino.

Con estos condimentos, el "Juve" formará con Laureano Tombolini en el arco. Los defensores serán Walter Figueroa, Emanuel Capella, Gabriel Ojeda y Morello. En la zona de gestación estarán Iván Escobares y Gabriel Flores, por las bandas. Mario Vallejo e Ignacio Aman cumplirán la función de doble volante central. Los puntas serán Nicolás Aguirre y Jesús Vera.

Juventud no tiene margen de error. Sabe que tiene que ganar para no depender de nadie. A pesar que hace cuatro fechas que no puede sumar de a tres, todavía depende de sí mismo, eso es gracias al colchón de puntos que hizo en la primera parte del torneo, donde comenzó con todo y después se vino a pique.

La escuadra de San Luis no sólo carece de gol, sino también de volumen de juego. No convierte porque no genera. El poco peligro que lleva al arco rival es por pelotas paradas, pero no por jugadas hilvanadas.

De local sufría horrores y de visitante sumaba. Ahora hace mal los deberes en casa y afuera.

Hoy tendrá enfrente un rival que no juega por nada. Es junto a Unión Aconquija, el peor equipo de la zona.

La escuadra mendocina hará un solo cambio respecto el equipo que viene de empatar 0-0 con Gimnasia. Juncos ingresará en lugar de Emanuel Díaz que tiene un fuerte golpe en el tobillo.

Juventud debe ser inteligente y paciente. Tiene noventa minutos para trabajar el partido. Por lo que pone en cancha Dechat, será un equipo ancho, con Escobares y Flores tratando de ganar la pulseada por afuera para alimentar con pelotas a Vera. La cita es hoy a las 17. Si gana clasifica. Si pierde o empata tiene que prender velas y rezar.