Juana Koslay: Videla dijo que apunta a la seguridad, a los servicios y al comercio

Jorge "Toti" Videla se calzó el traje de intendente de Juana Koslay en la rotonda de Cruz de Piedra y adelantó que trabajará para lograr una ciudad, más segura, limpia, eficiente, inclusiva, cuidadosa del medio ambiente, favorable al desarrollo social y económico de los habitantes. No dejó de agradecerle a los vecinos, a su familia, al senador nacional Adolfo Rodríguez Saá, y al Gobernador por la oportunidad de estar al frente del Ejecutivo municipal. Afirmó que los pilares de su gestión estarán asentados: en seguridad; infraestructura y servicios eficientes; fortalecimiento del comercio local y consenso participativo.

“Este es un momento muy especial para mi porque este es un honor y un gran sueño por el que trabajé cada día. He recorrido cada rincón de la ciudad y a su gente, he visto cada necesidad sin que me la cuenten, tenemos un desafío por delante porque continuaré estando presente donde me necesiten”, expresó al inicio de su discurso y agregó que asegurará una administración equilibrada, responsable y transparente.

Destacó que debido a la sensible situación económica del país, reestructurará el organigrama municipal, para priorizar a aquellos empleados que cumplen funciones necesarias. “Este es sólo el primer paso, luego se analizará exhaustivamente cada gasto del Ejecutivo en todo concepto”, afirmó y prometió que serán sumamente cuidadosos con el presupuesto, y que cada peso recaudado de los impuestos se verá reflejado en mejoras a la calidad de vida de los vecinos.