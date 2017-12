Equinoterapia: la conexión se da a través del amor

Entre las cosas más gratificantes que existen, ayudar a otros resulta la más reconfortante. Un grupo de profesionales trabaja en el Centro Hípico ubicado en Terrazas del Portezuelo para asistir a chicos con capacidades diferentes y lo hacen a través de la técnica conocida como equinoterapia, que vincula a las personas con los caballos como un complemento para sus tratamientos. Además le suman el amor por lo que hacen y la alegría de estar vivos, en el presente, aquí y ahora. Además, este fin de semana seis chicos de la escuela puntana participan en un concurso Buenos Aires.

"No es un trabajo, es un placer" esbozó la maestra especial Ornella Mascia luego de hablar extensamente con la revista El Campo sobre los beneficios de este complemento para las dificultades motoras, intelectuales y hasta del comportamiento. Otra ventaja es que la actividad no tiene tope de edad.

La coordinadora de la escuela, Candelaria Molina, contó que trabajan en la pista con niños de un año y medio hasta personas de 60 años. "Tenemos alrededor de 80 alumnos con los que compartimos de lunes a viernes en dos turnos. El primero arranca a las 9 de la mañana y estamos con cada uno cerca de una hora. La actividad se divide en tres etapas, y la monta es una más. Al comienzo hacemos tareas que en general se adaptan a cada persona", detalló Candelaria, mientras mostraba los movimientos de un joven con parálisis, que estaba en posición horizontal junto al profesor de educación física, precalentando los músculos. "La segunda fase es la de la monta a caballo. Luego viene lo que nosotros llamamos la vuelta a la calma", agregó Molina.

"Hay un grupo fijo de trabajo que está conformado por 13 personas, en el que está incluido el personal de limpieza y el petisero. Además de contar con un equipo interdisciplinario de psicólogos, técnicos ecuestres, psicomotrisista, profesor de equitación y veterinarios, entre otros, con los que hacemos trabajos de todo tipo. Desde barrer hasta limpiar los corrales de los animales si es necesario. Además enseñamos a los chicos las partes del cuerpo de un caballo, a ensillar y a acicalar. A juntar el guano y cómo agarrar un equino", contó Molina sobre algunas de las tareas que deben hacer a diario, una rutina que siempre se adapta a cada necesidad.

"A los profesionales que por su formación no conocen a los caballos, los capacitamos para que puedan interpretar los distintos estados de ánimo que manifiesta el animal", explicó, y adelantó que esa información es de vital importancia para saber si el caballo puede ser montado ese día y evitar así resultados inesperados.

"Nuestra práctica está basada en la equitación, es decir el tomado de las riendas, la buena postura, los saltos. Por eso es tan importante que los profesores conozcan la técnica para montar. A veces es difícil encontrar, sólo por dar un ejemplo, una psicóloga que sepa esas técnicas. Pero para nosotros si es cariñosa y le gusta la tarea, es suficiente. El resto se lo enseñamos", explicó la profe que coordina las actividades de la escuela de equinoterapia.

Mascia, quien será una de las profes que acompañará a los alumnos al concurso en Buenos Aires en el que participarán por primera vez, explicó qué es la equinoterapia y para qué sirve la práctica ecuestre. "La terapia arriba de caballos no se reduce a la monta y sirve para mejorar la calidad de vida de todas las personas a través del refuerzo de las habilidades físicas, psicológicas y sociales. El contacto con el caballo tiene el don mágico de conectar con distintos aspectos de la personalidad. Lo que más se conoce es la capacidad para mejorar la postura, el equilibrio, la coordinación y el control cefálico, que en alrededor de cuatro clases ya es evidente en los jinetes. Sin embargo, yendo un poco más profundo, podemos ver cómo ayuda a mejorar la confianza en ellos mismos, así como a autovalerse y a autodeterminarse, lo que termina siendo un beneficio en la vida diaria para conectarse con sus emociones y las de otros. Las funciones superiores del cerebro, como la memoria y la concentración, también se benefician del binomio que se forma entre el caballo y el jinete", contó la profe, que por supuesto es amante de los caballos, al punto que lleva uno colgado en su cuello, más una pulsera con un taco de polo.

El coterapeuta, como los profesores llaman a los caballos por ser una pieza fundamental dentro de los avances de los alumnos, son los facilitadores para que el vínculo se fortalezca. "El caballo se usa desde la Primera Guerra Mundial para trasladar heridos. Se sabe que en la historia también hubo un caso emblemático de una chica con autismo y retraso mental que comenzó a practicar equitación y tuvo avances considerables. La llamaban terapia ecuestre y a pesar de que ahora hay más estudios, siempre fueron conocidos los beneficios de esta técnica", contó Mascia.

"La Escuela Provincial de Equinoterapia trabaja con todas las personas que tengan alguna dificultad física, mental, intelectual o problemas socioculturales que tengan certificado de discapacidad. Aunque en la práctica, también recibimos a chicos con trastornos emocionales que tengan la indicación médica de un pediatra", expresó la maestra especial, al tiempo que cuidaba las normas de seguridad de los chicos que caminaban por la pista, demasiado cerca de los equinos.

En total tienen 11 caballos, que son mansos y están adiestrados para compartir con las personas de todas las edades. "Cuando recibimos un equino hacemos tareas de acondicionamiento. Lo ponemos en pista y comenzamos a mostrarle aros y pelotas, que son algunos de los elementos que usan los jinetes en sus trabajos. Además los acostumbramos a gritos y aplausos, ya que los chicos, a causa de su enfermedad, emiten estos sonidos con mucha frecuencia", contó Ornella, quien llamó al profe Toti para que diera detalles técnicos de lo que implica el entrenamiento con estos animales tan afines a la conducta humana.

"Los caballos que usamos a la mañana, no trabajan a la tarde. Transmitimos a los papás y al equipo de la escuela, que los equinos no son una herramienta que se monta, me bajo y me voy. Tenemos muy presente que es un ser vivo que siente, tiene necesidades y se cansa. Es parte del tratamiento generar empatía entre los jinetes y los caballos. Además, premiamos al caballo por lo bien que hizo su trabajo con un abrazo, una zanahoria y hacemos que duerman en sus corrales para mantener su ambiente natural", contó la profe de educación especial.

El técnico ecuestre Gilberto "Toti" Farías Amieva, es un profesional que conoce y estudió mucho sobre el comportamiento de los equinos. "Hacemos trabajos permanentes. Si no se monta vemos qué podemos hacer por el animal. Cambiarle la herradura, ver si tiene lastimaduras, bañarlo sobre todo en días de calor. Es importante que estén en manada, de esa manera templarán su carácter y podrán ser montados por los niños", detalló, y agregó que para el trabajo de amanse necesitan caballos que ya tengan esa condición, que no sean chúcaros.

El gran evento

Por primera vez la escuela llevará a sus alumnos a participar del "Concurso Nacional Paraecuestre 2017" y del "5º Campeonato de Integración de la Equitación". Diferentes centros de equitación de todo el país estarán en el Club Hípico Argentino. Salieron ayer por la noche en una camioneta que contrató el Gobierno de San Luis, que es el que se hará cargo de los gastos de estadía. Al llegar a Buenos Aires los recibió Nicolás Rodríguez Saá, quien tiene a cargo la Casa de San Luis en la capital argentina. El primer paseo fue al mítico Hipódromo de Palermo. Mañana a partir de las 9, los 8 chicos puntanos mostrarán todo lo que se han preparado para el encuentro. "Nosotros iremos en representación de la Región de Cuyo. La idea es integrar a los que hacen la actividad hípica y a las personas con discapacidad", dijo Ornella.

"Los alumnos de la escuela provincial participarán en distintas categorías, entre las que están una de obstáculos y otra que se conoce como de paso y trote. Seguramente serán premiados por su mejor esfuerzo. Nosotros hemos estado en las Olimpíadas Especiales, en las que sólo pueden estar personas con discapacidades mentales. Ahora quisimos ir un poco más allá y que puedan ir jinetes con diversidad dificultades", contó la coordinadora Molina, quien aseguró que los acompañarán tres chicos más de la Fundación Valle Azul, que está en Potrero de los Funes.

Serán dos días en los que los niños estarán sin sus padres y a cargo de los profes y un policía que los acompañará. "Para el encuentro hemos pensado una actividad que los ayude a tener mayor independencia en sus tareas cotidianas, como vestirse, lavarse los dientes y acomodar sus pertenencias", explicó Molina, quien llevó tranquilidad a los padres para que sepan que estarán muy bien cuidados. Además destacó que todos son jinetes con excelente conducta.

Por último, dijo que todos están muy entusiasmados y que la idea es que cada año puedan participar y a lo mejor sumar nuevos jinetes. "Los chicos se sienten muy motivados para entrenar. En algunos casos no venían con regularidad. Desde que saben que viajarán a Buenos Aires, esto es una fiesta", concluyó la coordinadora, que sabe del cariño que los niños le tienen a la escuela.