Un fantástico hacedor de melodías

En los últimos años en Nueva York se transitan momentos trágicos que están quedando en la historia de esta cosmopolita ciudad. A fines de octubre pasado ochos personas (de los cuales cinco eran rosarinos) murieron atropellados por una camioneta manejada por un simpatizante del yihadismo. El atentado a las Torres Gemelas en setiembre de 2001 conmovió al mundo.

Si se sigue retrocediendo en el calendario se llega a una fecha aciaga: 8 de diciembre de 1980, cuando John Lennon fue asesinado frente al edificio Dakota por un fanático y desequilibrado mental que le dio cuatro disparos cuando regresaba junto a su mujer Yoko Ono de los estudios de grabación Record Plant. Mark David Chapman fue el responsable del crimen. Las crónicas de la época dijeron que el ex líder de Los Beatles fue llevado a la sala de emergencias del Hospital Roosevelt y los médicos que lo asistieron para salvarle la vida no sabían que ese hombre era John Lennon. No lo pudieron creer. Fue un golpe duro para esos profesionales como para los millones de fanáticos cuando la noticia recorrió el mundo.

Lennon había comenzado una carrera prolífica con Los Beatles y luego la continuó como solista, se destacó también como activista político en contra de las guerras (la de Vietnam sobretodo) y también social, donde defendió los derechos de la mujer.

El músico fue cremado el 10 de diciembre de 1980, en el Cementerio Ferncliff de Hartsdale y las cenizas fueron entregadas a Ono, quien decidió no realizar un funeral, aunque se realizaron varios homenajes y tributos en su honor.

Es sabido que Lennon fue uno de los integrantes de Los Beatles, el grupo más influyente en la historia del rock del siglo XX, y que con Paul McCartney formó una de las mejores duplas compositoras más grandes de la música. Pero es su obra solista la que es preciso y necesario recordar en el aniversario de su muerte.

El álbum debut en solitario del ex Beatle fue “Plastic Ono Band”, un LP producido en 1970 por Phil Spector. Desabrido, vibrante, de gran carga emocional en el disco John desnudó totalmente sus sentimientos. Temas como “Mother”, “Isolation”, “Love”, “Working class hero” o “God” pertenecen a este disco. El álbum fue recibido con buenas críticas desde su publicación y alcanzó el puesto 8 en las listas de éxitos británicas y el 6 en las listas de Billboard de EE.UU.

El single “Power to the people” (número 7 en el Reino Unido y 11 en EE.UU.) fue su primer trabajo en el año 1971 antes de grabar su sencillo y disco más popular “Imagine” (número 1 en casi todo el mundo). La canción que da título al álbum, "Imagine", para muchos es “el tema” en la carrera musical de Lennon y se mantiene como un exponente himno de la paz mundial.

Meses después presentó el single para las navidades “Happy Xmas (War is Over)”, tema que llegó al puesto número 4 en Inglaterra y al 3 en los Estados Unidos. La canción también suele escucharse en encuentros navideños e incluso se la pudo oír en un capítulo de Los Simpson.

Establecido en los Estados Unidos desde setiembre de 1971, Lennon, que jamás residió en Inglaterra de manera permanente en su vida adulta, se convirtió en un activista político izquierdista que aparecía muy frecuentemente al lado de Ono en manifestaciones antibelicistas.

“Sometime in New York City” (1972), con “Woman is the nigger of the world”, ejemplificó bien su contenido de defender los derechos sociales de las mujeres, si bien la letra es sencilla para la época fue el comienzo de las luchas del sexo femenino para lograr a igualdad con el hombre.

Ese año tocó en directo en el mes de agosto en el Madison Square Garden de Nueva York, con la Plastic Ono Elephant's Memory Band. La única canción que hizo de Los Beatles durante ese concierto es “Come together”.

El famoso “fin de semana perdido”

En 1973 grabó “Mind Games”, que contiene temas importantes entre los que destacaba el single homónimo. Tras este disco (nú- mero 13 en Gran Bretaña y 9 en el Billboard), Yoko y John, que había comenzado una relación con su secretaria May Pang, decidieron separarse.

Ahí comenzó el famoso “fin de semana perdido”, que duró 18 meses, un hecho que aprovechó Lennon para trasladarse a Los Ángeles y entrar en una peligrosa espiral de alcohol y drogas al lado de Harry Nilsson (para quien produjo el álbum “Pussy Cats”), Keith Moon, David Bowie, Elton John y un amigo conocido de los tiempos de Liverpool, Ringo Starr.

Con uno de los participantes del famoso fin de semana, Elton John (con quien apareció por última vez en un escenario en 1974) Lennon obtuvo un número 1 con la canción “Whatever gets you through the night”.

El LP que incluyó ese tema es “Walls And Bridges”, de 1974, un disco con el hipnótico corte “#9 Dream”. El álbum logró llegar a lo más alto en los Estados Unidos mientras que en Inglaterra llegó al número 6. Ese mismo año regresó con Ono.

Su siguiente trabajo fue un homenaje a la música que le influyó de adolescente. Con co-producción de Spector y titulado simplemente “Rock’n’Roll”, el trabajo fue grabado cuando estaba separado de Ono en Los Ángeles y contenía su conocida versión de “Stand by me”.

En enero de 1975 compuso junto a David Bowie “Fame”, el primer número uno del Duque Blanco en Estados Unidos, donde colaboró tocando la guitarra y los coros. También participó el guitarrista Carlos Alomar en la grabación.

El 9 de octubre de 1975 nació Sean (el mismo día del cumpleaños de John), el segundo hijo del músico. El primero se llamó Julian, fruto de su casamiento con Cynthia Powell en los comienzos de la beatleamanía. Antes de que finalizara 1975 publicó el álbum recopilatorio “Shaved fish” y consiguieron él y su esposa la ansiada “green card”. A partir de ahí se dedicó a tiempo completo a Sean. Se levantaba a las siete todos los días para planear, preparar sus comidas y pasar tiempo con él. Preparaba pan casero, se jactaba de cocinar un arroz a punto y le daba de comer al gato, una de las grandes debilidades de John en su vida.

El músico dejó todo por Sean ya que tal vez tenía un gran arrepentimiento de no haber hecho lo mismo con Julian debido a la locura de la beatlemanía, la grabación de discos y giras por todo el mundo en los 60. Ono se dedicaba a los negocios de su marido.

Comenzando de nuevo

Tras 5 años de ostracismo y ante la insistencia de amigos como Mick Jagger y David Bowie, que le insistían que volviera al ruedo, Lennon decidió regresar y grabar junto a Yoko.

Luego de unos meses en las islas Bermudas junto al pequeño Sean, en la que compuso material para un nuevo disco, regresó en julio de 1980 a Nueva York para grabar el nuevo álbum. En octubre de ese año publicó el single “(Just like) starting over”, seguido el mes siguiente por el álbum “Double Fantasy”, lanzado junto con Ono.

La prensa mundial, tras la edición del disco, lo ve muy apasionado y revitalizado, con ganas de salir de gira por el mundo. Pero en esos momentos volver a tocar con Los Beatles no estaba en sus planes. Tenía recién 40 años y decía que si volviera a tocar con sus antiguos compañeros (no superaban los 40) no tenía sentido, para que quieran ver a “cuatro viejos oxidados…”, decía.

En definitiva Lennon fue un poeta iluminado, un fantástico hacedor de melodías, que dejó un legado artístico que hace que su figura permanezca imperecedera y más viva que nunca, brillando en el firmamento de nuestra memoria.