Cuando una pareja se divorcia aparecen las miserias y las grandezas de cada uno, o sólo las miserias; bastante más seguido que las grandezas. Quedan entonces argumentos que se profieren a gritos en la cara del otro, o silencios “piadosos” que no traspasen límites de los cuales no se regresa (algunas veces). El proceso en sí es estresante y coloca a cada uno en un lugar en el que necesariamente no desea estar.

Si entre personas es complejo, hay que imaginar por un instante lo que significa entre naciones: “La Comisión Europea y Reino Unido franquearon una etapa clave en el Brexit con el primer acuerdo sobre los términos de su divorcio, un pacto que abrirá las puertas próximamente a discutir la futura relación entre británicos y europeos”.

Esto sostiene un cable de una agencia de noticias francesa, muy prestigiosa. Habrá que hacer foco en el hecho de que el divorcio divide a los “bandos” en “europeos” y “británicos”; ya que el hecho concreto de la separación funciona como argumento suficiente para considerar “al que se va”, como algo distinto, algo diferente a lo que “era”, y ya no es. En este caso, los británicos dejan de ser para la UE, europeos. En las parejas suele anularse la condición de “hombre”, o “mujer”, del ex. Se convierte en “otra cosa”. Algo sin género, sin condición valorable, e incluso: pasible de cada defecto que su “especie” haya creado, o aprendido.

Los “europeos” querían avances suficientes en la negociación de las tres prioridades del divorcio -liquidación financiera, derechos de los ciudadanos expatriados y la situación en la frontera en la isla de Irlanda- para poder pasar a la segunda fase de negociación, como reclama Londres.

Todo apunta a que los mandatarios “europeos”, validarán en la cumbre del 14 y 15 de diciembre en Bruselas el acuerdo preliminar alcanzado y darán su luz verde a empezar a discutir las futuras relaciones a ambos lados del Canal de la Mancha, así como un eventual período de transición.

A partir del documento, ambas partes “iniciarán la elaboración de un acuerdo de retirada” final mientras se resuelven otros aspectos del divorcio, precisó la Comisión, advirtiendo que el texto final debe estar listo para el otoño de 2018 para dar tiempo a su ratificación.

Algo así como una separación de común acuerdo en la que cada uno reconoce un recóndito valor en el otro, pero en la que no se prive de escupirle cada cosa que ha tenido atravesada, desde el inicio mismo de su convivencia.

La frontera entre Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte es el escollo más importante en la recta final de esta primera fase de negociación, que tomó 172 días desde la primera ronda celebrada el 19 de junio pasado.

Aunque la UE y Londres estuvieron cerca de alcanzar este primer acuerdo, los socios unionistas norirlandeses del DUP, sin cuyos diputados May perdería el gobierno, frenaron las negociaciones, por lo que la líder volvió con las manos vacías.

Bruselas apuntó que “Reino Unido reconoce las circunstancias excepcionales de la isla de Irlanda” y asumió “importantes compromisos” para evitar una frontera física. “En Irlanda del Norte, garantizaremos que no haya frontera dura”, apuntó May.

Dublín, que había amenazado con bloquear el paso a la segunda fase de negociación, celebró el acuerdo anunciado que, en palabras de su canciller Simon Coveney, protege “completamente” el Acuerdo de Viernes Santo que puso fin a décadas de conflicto en Irlanda del Norte entre nacionalistas y unionistas.

Los estrategas sostienen (en cualquier disciplina), que no es posible ganar todas las batallas. Incluso aceptan que perder alguna vez, es un recordatorio de objetivos trascendentales olvidados. Los divorcios son batallas que alguien pierde: una persona, una nación, o un conglomerado de naciones. Al fin, no hay demasiadas diferencias.