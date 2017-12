Egresaron 231 alumnos de la Escuela Pública Digital de Adultos

La mayoría tiene entre 18 y 30 años y no habían podido completar sus estudios secundarios. La ceremonia fue en el Campus Abierto "Arturo Rodríguez Jurado" de la ULP.

Ayer al mediodía en el Campus Abierto “Arturo Rodríguez Jurado” de la Universidad de La Punta (ULP) se realizó el acto académico 2017 de todas las Escuelas Públicas Digitales de Adultos (EPDA) de la provincia. Doscientos treinta y un alumnos, de entre 18 y 30 años, recibieron su diploma del secundario. A la ceremonia asistieron alumnos de Merlo, Cortaderas, Fraga, Los Molles, La Toma, San Martín, San Francisco, Quines, Candelaria, Luján y Tilisarao, entre otras localidades.

En el acto también se reconocieron los 9 promedios más altos, son quienes reciben una beca al mérito. El gobierno provincial entrega una ayuda económica para terminar los estudios al mayor promedio departamental.

Juan Manuel Gómez, coordinador de las Escuelas Públicas Digitales de Adultos, explicó que en toda la provincia hay 57 sedes distribuidas en todos los departamentos. Las escuelas reciben a personas mayores de 18 años que deseen terminar sus estudios secundarios. "Tenemos un profesor en cada aula y los contenidos están cargados en un aula virtual que va brindando el grado de avance de cada alumno. Esta innovadora modalidad, no significa que no haya un docente. Es un aprendizaje autorregulable y depende de que el alumno vaya progresando en los contenidos", dijo. El docente se encarga de ver el material y en qué está fallando el alumno. Además tenemos tutores virtuales que los van asesorando y van pasando actividades a los chicos para que puedan ir realizando. La cursada es 12 horas semanales presenciales, pueden ser dos o tres días.

“El encuentro fue muy emotivo porque personas que no habían podido terminar el secundario, hoy pudieron lograr ese objetivo que les había quedado pendiente. Tuvimos personas de 50 y 60 años que debían materias y pudieron egresar. Y otros necesitaban el título porque quieren seguir una carrera universitaria o terciaria”, contó Gómez. Las personas que estén interesadas en terminar el secundario pueden anotarse en la Escuela Pública Digital. Las inscripciones comienzan en febrero. Pueden registrarse en la web www.epdadultos.ulp.edu.ar o llamar a la Autopista de la Información (2664-452000 interno 6122). O bien directamente en las sedes de cada uno de los departamentos.

Egresados rurales

La semana pasada 93 chicos de las Escuelas Públicas Digitales rurales obtuvieron su título secundario. Fueron alumnos de: Alto Pencoso, Bagual, Batavia, Comunidad Huarpe, Juan Llerena, Lafinur, La Carolina, La Florida, La Punilla, La Vertiente, Las Aguadas, Las Chacras, Leandro N. Alem, Los Cajones, Navia, Paso Grande, Pueblo Nación Ranquel, Saladillo, San Jerónimo, San Pablo, Talita, Villa General Roca y Villa Praga. Recibieron su reconocimiento en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la ULP. La ceremonia estuvo encabezada por Fernando Salino, rector de la ULP; Sandra Solivellas, secretaria académica y demás autoridades de la institución.

“San Luis valora y reconoce tan notable esfuerzo. Las Escuelas Públicas Digitales rurales son una de las iniciativas más firmes del gobernador Alberto Rodríguez Saá por mejorar la educación”, dijo Fernando Salino, rector de la ULP.