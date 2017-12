Detectaron dos fiestas ilegales en las redes y las clausuraron

Después de un meticuloso trabajo por las redes sociales, la Secretaría municipal de Gobierno dio con dos fiestas clandestinas y logró clausurarlas. Los inspectores dieron con uno de los encuentros antes de que se pusiera en marcha, mientras que la segunda, alcanzaron a despejar la zona donde montaron el evento.

Las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para los inspectores de la Unidad de Control e Inspección Municipal (UCIM). Durante la semana pasada lograron inmiscuirse en los eventos creados en Facebook o grupos de WhatsApp y así fue como hallaron los festejos.

Jorge Rodríguez, coordinador de la Subsecretaría de Control Urbano, contó que en uno de los casos les costó dar con la dirección de la fiesta porque sus organizadores no mencionaban ese detalle con facilidad, una estrategia que suelen implementar para evitar que las autoridades detecten el encuentro.

"La fiesta era en una casa particular de la calle Suipacha. En el mensaje que vimos por Facebook decía que era en la zona centro por lo que en un recorrido pudimos dar con el lugar", dijo Rodríguez. "Cuando llegamos -continuó- nos decían que era un cumpleaños privado pero, por las indicaciones que dieron en internet, sabíamos que vendían alcohol y entradas. Pudimos corroborar esto y procedimos a despejar la zona", resaltó.

El coordinador señaló que como la fiesta era en un domicilio privado, no pudieron clausurar el edificio pero dieron con los organizadores y les hicieron un acta.

Pocos minutos después las camionetas de la UCIM llegaron al noroeste de la ciudad, en la intermediación de la ruta 2 B. Pero esta vez los inspectores llegaron justo a tiempo e ingresaron al lugar antes de que llegara la gente. "Hicimos las actas correspondientes y suspendimos todo. En este caso era una quinta, por lo que se pudo clausurar. Estaban los organizadores, hicimos controles y despejamos antes de que arrancara", sostuvo el funcionario.

Rodríguez resaltó que no es la primera vez que descubren fiestas clandestinas gracias a la ayuda de Facebook o WhatsApp. "Hace unas semanas logramos clausurar tres eventos de este tipo que estaban siendo organizados por estudiantes de tres escuelas. Las herramientas nos facilitan una parte del trabajo y sobre todo nos guían. Los organizadores ya se han 'avivado' y no suelen colocar la dirección de las fiestas hasta el día del evento o lo envían por mensajes privados. Entonces hemos agudizado el ingenio para poder llegar a obtener esa información", aseveró el coordinador.