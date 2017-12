El pasaporte aumentó un 70% en promedio

Ayer a las 7 de la mañana comenzaron a regir los nuevos aranceles para sacar el pasaporte. El Registro Nacional de las Personas (Renaper) emitió una circular para todo el país con los flamantes valores para el trámite. El común, que demora entre 15 a 20 días hábiles en llegar al domicilio y costaba 550 pesos, ahora pasó a valer 950 pesos; el incremento fue de un 73%. Mientras que el express, que demora sólo 2 días hábiles en arribar, salía 1.250 pesos y ahora con este incremento habrá que desembolsar 2.100 pesos; un 68% más. Y el instantáneo que sólo se puede tramitar en los aeropuertos antes de viajar y se obtiene en sólo unos minutos, ahora cuesta 950 pesos más 200 dólares, así lo confirmó José Domínguez, director de Transporte y Registro Civil de la Municipalidad de San Luis.

"El Renaper informó que este incremento se debe a que han necesitado incorporar tecnología al documento para estar a la altura de los distintos países del mundo que se manejan con los mismos códigos de seguridad", justificó Domínguez.

“No tuvimos modificaciones en los aranceles para el DNI, fue únicamente para los pasaportes. Seguimos cargando los datos de la misma manera en el sistema y a partir de hoy nos exige el cobro del monto actualizado. Desde el 2016 que no se actualizaban las tarifas. Ha estado mucho tiempo en el valor de 550 pesos. No deja de ser una situación acorde a la necesidad del país”, informó el director.

Por otra parte, la encargada del Registro Civil del Interior, Edith del Carmen Lucero, coincidió con Domínguez en que Renaper hace bastante que no movía los montos del pasaporte.

“Todos los aumentos de documentación llegan por circular. Lo que sucede a veces es que cuando llegamos cerca de las vacaciones y mucha gente necesita el pasaporte para viajar, los valores suelen incrementarse. El sistema que trabajamos emite la boleta para hacer el trámite en el día. Todavía no hemos tenido problema con ningún usuario. Lamentablemente el que ha venido hoy le tocó el nuevo arancel. El sistema no permite cambiar los precios”, expresó Lucero.

Tanto el Registro Civil Municipal como el del Interior solicitan como único requisito para obtener el pasaporte tener el documento en buenas condiciones. Y para los menores de edad piden partida de nacimiento, documento y documentos de ambos padres. El día del trámite tanto la madre como el padre deben estar presentes.