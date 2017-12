Los rosarinos regresan con sus banderas

Con un cuarto de siglo de carrera, el grupo de Pablo Pino vive en estado de gira constante. Tocarán este miércoles a las 23:30 en "All Right", en avenida Illia 172.

Antes de que termine el 2017, el clásico retorno a los escenarios puntanos de los rosarinos "Cielo Razzo" no podía faltar en la agenda del grupo liderado por Pablo Pino. El encuentro con sus seguidores será hoy después de la medianoche en "All right", donde harán un show repleto de temas clásicos que acompañaron a la banda a lo largo de sus 25 años de carrera.

El año pasado, los rosarinos llegaron a San Luis junto con su nuevo disco, "Tierra nueva". "Luego de que sufrimos varios altercados en la última gira por el norte argentino decidimos parar con las presentaciones. La urgencia de tocar fue muy grande y apenas nos recuperamos volvimos al escenario pero con un formato nuevo. La idea fue recorrer nuestros clásicos donde incluimos también canciones del último material", expresó el bajista Cristian "Narvi" Narváez.

La lista de temas para esta noche recorrerá los siete álbumes que tiene la banda, que a la vez contiene temas coreados por todos sus seguidores y transformados en himnos para el rock rosarino. "El año próximo cumplimos un nuevo aniversario y queríamos comenzar a festejar con una serie de recitales para el recuerdo", aseguró Narváez.

El bajista considera que durante los 25 años de trayectoria, la banda logró el reconocimiento necesario para formar parte de una generación de músicos que representa a Rosario no sólo en el país, sino en el exterior. "Tuvimos la suerte de recorrer toda la Argentina y países del mundo con nuestra música. Gracias a eso plantamos la bandera rosarina en todos lados", explicó Cristian.

Los planes para el nuevo año de la nueva trova son sacar un disco luego de culminar con la gira y seguir con la nostalgia de las canciones de siempre.