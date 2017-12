La Policía de San Luis suma 168 efectivos recién recibidos

“Es es una inyección importantísima para el trabajo que venimos realizando en seguridad”, dijo el Ministro de Seguridad sobre la inmediata incorporación de los 168 efectivos a la Policía de San Luis, quienes recibieron el titulo este viernes en un acto que se realizó en el Centro de Convenciones de La Punta.

Se trata de 135 auxiliares, 29 técnicos superiores en Seguridad Pública y cuatro agentes penitenciarios. “Están altamente profesionalizados, ya forman parte de la fuerza y comienzan a trabajar inmediatamente”, expresó el ministro Ernesto Ali.

Reconocimiento a los mejores promedios

A la entrega de los certificados, se sumó la parte emotiva del reconocimiento al esfuerzo y sacrificio de los egresados sobresalientes de la 42º promoción del Instituto Superior de Seguridad Pública “Juan Pascual Pringles”.

Entre ellos, fueron destacados Héctor Mercado, de 33 años, que vive en Puesto Balzora, un paraje ubicado al límite de La Rioja y San Juan. Desde ahí viajaba todas las semanas hasta San Luis para prepararse como auxiliar. “Me quedaba en el casa de una hermana y los viernes me iba al pueblo con mi mamá y mi hijo. Llegaba a un cruce que se llama La Chañarienta y de ahí hacía dedo ya de noche en un lugar que está en la entrada de Santa Rosa y me quedaban 50 kilómetros de tierra. Llegaba hasta mi casa a la una o dos de la mañana”, relató Héctor.

La técnica Jennifer Evelyn Ricartes obtuvo el primer promedio. “Me tomó por sorpresa. Estuve ansiosa, me emocioné en el acto, y tengo un poco de nostalgia porque ya no veré tanto a mis compañeros que son parte de mi familia. Ya cada uno toma su rumbo”, aseguró.

El técnico Lucas Andrada se destacó como cadete y segundo promedio. “Es un orgullo muy grande para mí y mi familia”, dijo con una réplica del sable de Prigles entre sus manos.

Asimismo, Alexis Olguín fue elegido como mejor compañero entre los técnicos y se encargó del discurso final. “Agradezco a los que me acompañaron en toda circunstancia. Elegí la fuerza por una situación económica en su momento pero la verdad no me arrepiento y estoy orgulloso”, indicó luego de abrazarse con sus seres queridos.

