Puntanos protagonistas

Dos deportistas de San Luis marcaron presencia en el Pentatlón de San Juan el último fin de semana. La prueba, que se disputó en el dique Ullum y sus alrededores, constó de 750 metros de Natación, 40km de Enduro, 6km de Kayak, 25km de Ciclismo y 10Km de Pedestrismo.

Gastón Cambareri (3h14’59”) concluyó 6º en la general individual y 3º en la categoría 30 a 39 años; en tanto que Fernando Olguín (3h35’59”) fue 16º en la carrera y 6º en la división hasta 29 años. El ganador fue Bruno Bresa con un tiempo total de 3h02’53”.

De menor a mayor

De esa manera planificó la competencia Gastón Cambareri y así la llevó a cabo. “Fue una carrera que me dejó una sensación muy buena. El esfuerzo previo se disfrutó, ya que no se sufrió por la buena preparación física. Me alimenté e hidraté muy bien porque el calor se hizo sentir”, contó.

El puntano inició la prueba con todo, logrando el segundo mejor registro en la natación. “Después de la transición, salí a un buen ritmo en la moto pero en un momento, en un desvío, me equivoqué de camino ahí perdí varios minutos y lugares”.

Tras la segunda transición era el momento de kayak, “En esa disciplina mi idea era mantenerme ya que no es mi fuerte. Lo logré, hice un remo prolijo. Subí a la bicicleta en el puesto 12 y anduve bien. Me sentí fuerte e hice un buen tiempo”.

Llegó la última etapa: el pedestrismo, en donde Cambareri sabía que podía hacer la diferencia ya que siempre es protagonista en cualquier competencia en donde participe. Y así fue. Ahí logró el mejor tiempo en la general, “Estaba entero e hice un trote muy bueno. Pasé a seis corredores y terminé muy bien”.

Con respecto a la idea de prepararse y planificar la carrera junto a Fernando Olguín, Gastón agregó, “Fue muy lindo formar un equipo e ir con un compañero. Así fue todo más fácil. La idea es que se sume más gente a competir esta clase de carreras combinadas. Ojalá el año próximo seamos muchos más”.

Debut prometedor

“Gastón (Cambareri) me incentivó para hacer esta competencia. Y la verdad que me encantó”, dijo Fernando Olguín, que redondeó una muy buena carrera en suelo sanjuanino.

Él mismo contó detalladamente cómo la vivió, “La natación era una disciplina que no había entrenado mucho pero me fue bastante bien. Salí en el medio del pelotón”.

Luego, era el momento del Enduro; y allí Fernando se tenía mucha fe. “Sabía que es mi fuerte y pude remontar posiciones y recuperar tiempo. Hice el mejor registro de la general”.

Dejó las dos ruedas en cuarta posición general y tras la segunda transición, comenzó a remarla. “En el kayak sufrí porque con el oleaje de las lanchas que seguían la carrera me di vuelta tres veces. Me retrasé y perdí muchos minutos. Luego, en la bicicleta, estaba fuerte y pude recuperar; y finalmente el trote fue parejo y terminé bien. Quedé muy contento por el resultado, sobre todo por el esfuerzo que hicimos antes y durante la carrera”, sentenció.

A Olguín el pentatlón le gustó y quiere volver en 2018, “Con Gastón, la idea es hacer más pentatlones y triatlones a lo largo del año para llegar a esta carrera mucho mejor preparado”.