Investigan si un profesor abusó de una alumna de 6 años

M. había cambiado. Desde marzo, cuando empezaron las clases, les decía a sus padres que le dolía la cabeza. Estaba agresiva. Insultaba a su mamá y a su hermana. Hasta llegó a escribirles p… en el capó del auto. No era la nena dulce de seis años que sus padres habían conocido. Según ellos, siempre le había gustado la escuela, pero este año algo cambió. Dejó de gustarle. Odiaba los miércoles. El único día que tenía clase de música. Cuando llegaba esa altura de la semana y sabía que tenía que ir a clase, otra vez empezaban su dolor de cabeza y el llanto. La semana pasada descubrieron por qué su hija ya no era la misma. Después de preguntárselo de todas las formas posibles, la chiquita les dijo que su profesor de música, en el Instituto San Buenaventura de Villa Mercedes, abusaba sexualmente de ella.

Apenas escucharon semejante confesión, los padres fueron hasta la fiscalía de turno y asentaron una denuncia contra el docente. Después se dirigieron al centro educativo y hablaron con el encargado, Jorge Hornet.

“El mismo jueves, cuando el papá nos comunicó que había presentado una denuncia en la Justicia, la escuela convocó al docente y lo apartó del cargo, hasta tanto la situación se resuelva”, le confirmó Hornet a El Diario.

El representante de la escuela privada dijo que, en paralelo a las averiguaciones judiciales, iniciaron un sumario interno para conocer, entre otros detalles, “los registros de asistencia de los docentes, la situación particular de este alumno, el control en los recreos” o si en algún momento a los profesores les había llegado algún comentario sobre algo fuera de lugar que sucediera en el establecimiento.

Hornet contó que el docente denunciado tiene entre 25 y 35 años y que trabajaba en el San Buenaventura desde hacía tres años. Aclaró que hasta la semana pasada nunca habían oído ni siquiera un comentario en contra del hombre. “No tenemos ningún antecedente previo. Si lo hubiéramos tenido, hubiéramos actuado como lo hicimos ahora, lo habríamos separado del cargo”, refirió.

Después de que el padre de la nena lo anotició sobre la denuncia por abuso, varios padres se acercaron a hablar con el directivo. Les preocupaba que sus hijos también hayan sido víctimas del profesor de música.

Aunque hasta el momento y en la formalidad, sólo hay una denuncia contra el docente, investigan si hubo otros casos similares, aseguró el juez instructor Alfredo Cuello. La sospecha de la existencia de más abusos se desprende de lo que los padres de M. sostuvieron ante la Justicia.