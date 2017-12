Bajo un sol feliz

Cuando los asaltos eran la reunión de los preadolescentes, Rinaldo Rafanelli cambió el rumbo de su corta vida. Un wincofón estaba listo para sonar y el brazo del tocadiscos comenzó a reproducir “Love me do”, de The Beatles, así "Rino" se dio cuenta de que quería dedicarse a eso: la música.

“Mi primer aprendizaje fue con una guitarra criolla y mi winco, sacando temas de The Beatles. Para mí fue como un aprendizaje por correo”, recordó el bajista, que prepara un show íntimo para esta noche en “La mesa está servida”, de Villa Mercedes, la ciudad donde está radicado, a las 22:30.

Con un sentido del humor ríspido y frontal, "Rino" recordó que obligado tomó clases de guitarra con un profesor que sólo enseñaba folclore, pero la necesidad de saber acordes era mayor. "Rino" es el primer músico de su familia y sus cimentos musicales comenzaron de cero.

El bajista forma parte de los artistas icónicos del rock de los setenta. Integró “Color Humano”, “Sui Generís”, “Polifemo”, pero también en su haber se esconden cientos de arreglos musicales que se escuchan a diario.

“En general aprendí mucho. Cuando empecé en ‘Color humano’ era un bajista salvaje, de barrio. Con David (Lebón) vivimos juntos la adolescencia y tocar con él fue una bendición. Con Charly tuve dos etapas: la de ‘Sui generis’ fue la mejor de mi vida, pero la de ‘Say no more’, la peor. Parece mentira que el personaje sea el mismo pero las circunstancias sean tan disimiles, no quiero explicar por qué, Charly estaba en una situación muy especial, por suerte ahora salió”, recordó.

En la continuidad de los recuerdos, Rinaldo dijo que “El Flaco Spinetta te inspiraba con el sólo hecho de estar con él. A él no le gustaban las cosas raras respecto a su música, prefería vender un CD a alguien que sepa de música, en vez de mil a quienes no sepan. Yo soy igual”.

La necesidad de Rino de hacer su propia música y dejar de ser un bajo a disposición de otros artistas era cada vez mayor y así comenzó un nuevo camino. Editó dos libros de métodos musicales, “La banda y yo”, junto a Miguel “Botafogo” Vilanova, y “Black” Amaya; y “El bajo y los blues”.

Estará esta noche, a las 22:30, en "La mesa está servida", en Balcarce 216 de la ciudad de Villa Mercedes. La entradas cuesta 50 pesos.



Su primer álbum de blues y rock fue “Rimambloom”, la fusión perfecta de sus grandes influencias: The Beatles y sus raíces negras. Así se llama también el grupo que lo acompaña actualmente y con el que está terminando de grabar su segundo álbum que se llamará “Tao” en honor al taoísmo, la filosofía lleva como estandarte.

“Si bien el disco reúne mis dos raíces musicales, le agregué cosas de Jimi Hendrix, que lo amo. De él aprendí que el power trio es lo más grande que hay y sus letras tienen un origen cósmico, todo eso me impactó”, dijo Rino

“Tao” es un disco que está cocinándose hace siete años y Rafanelli hace 5 está radicado en San Luis. El bajista llegó a Villa Mercedes de casualidad, la necesidad de un cambio en su vida era urgente y siguió su filosofía de vida: el universo conspiró para que él viva en la provincia. El disco será entre porteño y sanluiseño, ya que el bajista espera hacer la mezcla de su disco en La casa de la música.

“Este álbum es un resumen de toda mi vida musical y tuve un premio: lo grabé solo, sin ayuda de nadie. Tuve propuestas de multinacionales, pero tenía que ceder cosas y cambiar letras, así ,qué mierda. No me importa vender, me importa la música, esto no es un producto es una obra”, agregó sin rodeos.

El bajista también se dedica a la docencia y su inquietud es seguir generando arte. Es por eso que para cerrar el año, "Rino" organizará una jam el 30 de diciembre en Stone, donde Rafanelli espera conocer más artistas de la escena local.