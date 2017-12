"Los argentinos somos atorrantes con el humor"

Astrólogo de profesión y comediante por vocación, Joe Fernández buscó fusionar las dos disciplinas que le gustaban y formó el espectáculo de stand up “Todo lo que usted siempre quiso saber sobre astrología pero temía preguntar” que presentará hoy a las 21 en el bar “Al picoteo”.

Antes de la función, el co conductor de "Gente sexy", el ciclo radial creado por Clemente Cancela, dialogó con Etc. sobre los motivos que lo llevaron a dedicarse al teatro, las nuevas generaciones de humoristas y su lugar en el amplio espectro de la radio porteña.

—¿Por qué decidiste hacer stand up astrológico?

—Me dedico a esto porque las dos cosas, tanto el stand up como la astrología, me gustan desde siempre. Soy astrólogo desde los 18 años y un día decidí ponerle una chispa de humor. Todo comenzó en el programa "Gente sexy" donde tengo mi consultorio astrológico y la gente comenzó a interactuar conmigo y los signos. Decidí llevarlo al teatro, armar un monólogo y me gustó mucho lo que salió.

—¿De qué se trata tu espectáculo?

—Hablo mucho sobre los signos y las situaciones que se generan alrededor de ellos. Por ejemplo, cómo besa cada signo, qué signos son compatibles, entre otros. Además indago mucho en la historia de los grandes astrólogos argentinos, cuánto hay de cierto en el horóscopo que llega todos los domingos con el diario y de qué manera la gente mira la astrología. Tiene mucha risa y algunos chistes subidos de tono.

–¿Cómo es la interacción con el público en el show?

—Es mucha, constante. Después del monólogo que dura alrededor de cuarenta minutos colocamos una urna donde la gente mete sus preguntas sobre los signos. Me encuentro con cuestiones de todo tipo que se transforman en un momento muy divertido. Por eso, la participación de la gente es vital para el espectáculo.

—¿A qué tipo de público apuntas con tus comentarios?

—A todo tipo de público. Al teatro llegan muchos jóvenes que se entusiasman y se divierten con lo que hago, muchos adolescentes también, pero también hay señoras grandes a las que les interesa saber un poco más sobre los signos. Mezclo la realidad con el humor.

—¿Cómo son las expectativas ante la primera vez que vas a estar en la provincia?

—Justamente por ser mi primera vez voy con todas las ganas. El lugar es una sala diferente con dueñas que le ponen mucha garra y corazón a lo que hacen y eso me entusiasma. Hasta el momento tenemos muchas entradas vendidas y es uno de los últimos shows que voy a dar este año. En el verano haré temporada en la costa y veremos qué nos depara el 2018.

—¿Cómo ves al stand up en la Argentina?

—Yo lo veo bien, con muchas alternativas para todos los gustos. Resurgió en estos tiempos con mucha gente que logra hacerme reír y eso me encanta. La paso bien arriba del escenario y hay algo de la impronta argentina que me cae bien. Los argentinos somos como muy atorrantes en el humor.

—¿Considerás que el humor “picaresco” no pasó de moda?

—El humor picaresco no pasa de moda. Hay algo que me gusta en el stand up y es que puedo ir más allá de los chistes básicos y reiterativos. Hacer reír desde otro lugar me parece muy lindo.