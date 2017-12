Agroemprendedores presentaron sus productos navideños

La Plaza Pringles fue el epicentro del tercer Mercado de Navidad durante el viernes y sábado. Allí, unos 60 productores de distintas localidades ofrecieron sus productos artesanales a un precio muy accesible para el consumidor.

Del encuentro participaron emprendedores de la capital, Juana Koslay, La Punta, El Suyuque, San Francisco, Lujan y La Toma. Se organizaron en tres sectores, uno dedicado a los agro alimentos (verduras y frutas orgánicas, dulces, quesos y panificados navideños), un segundo sector de plantas y viveros donde vendían cactus, flores y aromáticas, y un tercer espacio de artesanías.

El ciclo "Agroemprendedores" fue organizado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) junto a otras organizaciones provinciales y nacionales. Como el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Universidad Nacional de San Luis, la Secretaria de Agricultura Familiar, la Universidad Católica de Cuyo, el Municipio de La Punta, Juana Koslay y San Luis.

Matías Centeno, jefe de la agencia de extensión rural San Luis del INTA, contó que “este el tercer Mercado de Navidad que desde el INTA estamos patrocinando. Anteriormente se realizó en Juana Koslay y también con mucha afluencia de público. Estamos cerrando un ciclo que se llama Agro emprendedores que lo realizamos durante todo el año. Observamos que se están desarrollando una nueva gama de pequeños productores agropecuarios. Hicimos una investigación y detectamos 400 de estos casos, el cual es un número bastante importante. Entonces habilitamos un espacio durante el año donde los capacitamos y donde entre ellos fueron construyendo cuestiones de cómo mejorar. Fue así como surgió la idea de cerrar este ciclo con una feria, donde ellos pudieran exponer lo que hacen".

“Este programa continua el año que viene. Todo aquel que desee inscribirse lo puede hacer a través de la web www.agroemprendedores.org. No solamente está abierto a todos los productores que quieran sumarse sino también para instituciones que quieran aportar sus conocimientos a este proyecto. En el 2018 queremos fortalecer los espacios de feria. Estamos trabajando con algunos municipios para que habiliten espacios donde la gente pueda ofrecer sus productos”, agregó Centeno.

Luisa Camargo, una emprendedora del Suyuque Nuevo, dijo: “Tenemos productos de huerta orgánica: ajo, zapallito redondo, tomates y lechuga. Traje también conservas de frutillas, aceite de oliva, nueces, pasas de uva y yerba compuesta. Además hago plantines de frutillas, albahaca, berenjena y pimiento. Nos va muy bien”.

Vicenta Lucero, hija de un empleado rural y emprendedora, detalló que se dedica “a la elaboración de dulces y barritas de cereal; y para estas fiestas hice pan dulces de distintos tamaños y budines. Aplicamos las técnicas de presentación de productos, diseño y métodos de comercialización que nos han enseñado. He mejorado un montón la calidad de mis productos y aprendí mucho. Contamos con un asesor permanente. Vender alimentos no es tan simple. Hacer un dulce no es solo cosechar la fruta, ponerle azúcar y cocinarlo implica muchas cosas más. Hay que tener en cuenta la higiene, los métodos y el tiempo de cocción. Las capacitaciones fueron gratuitas y de un muy buen nivel. Si tuviéramos que pagarlas no estaría a nuestro alcance".