Paro de quiosqueros: dejarán de recargar la SUBE hasta el martes

Es en protesta a las sanciones que ejecutó Nación Servicios, por cobrar un plus. Afirman que más de 100 locales ya adhirieron.

Cargar la tarjeta SUBE ayer fue casi una misión imposible para los puntanos. Es que las sanciones ejecutadas esta semana por Nación Servicios a 13 locales (los comerciantes sostienen que fueron 17) por cobrar un extra por la recarga, tuvieron una repercusión inmediata en los quiosqueros, que dijeron “basta”, y se unieron en una medida de fuerza: más de 100 puntos de carga dejaron de prestar el servicio, que recién restablecerán el martes. Aseguran que si no cobran ese plus, pierden unos 1.500 pesos por mes. Hubo un fastidio generalizado por parte de los usuarios del transporte público.

Ramón Cabrera, uno de los comerciantes que lleva adelante el paro, justificó la medida que decidieron tomar: “Sancionaron a 17 negocios, y seguramente van a seguir sancionándonos. Los chicos quieren cobrar dos pesos de plus, porque no deja ninguna ganancia el sistema. Ellos quieren que seamos sus empleados, que pongamos el negocio a su disposición para que vendan sus productos. Tenemos el comercio para ganar dinero, porque hay que solventar los gastos que implica tener un local. No es posible que lucren con nosotros. Decidimos hacer paro, y recién el martes vamos a volver a cargar”.

SUBE prohíbe a los comerciantes cobrar un adicional por la recarga del plástico, y por esa falta prevé bloqueos del sistema como castigo. Sostienen que la ganancia para los locales, es que suman potenciales consumidores que pueden comprar algo. En los locales son conscientes de esto, pero afirman que se ven obligados a hacerlo, porque “la mayoría de las veces, viene la persona, carga, y se va. No compra ni un chicle”.

