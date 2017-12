Viviendas: avanza el plan para normalizar a los adjudicatarios irregulares

Avanza a paso firme el plan de regularización de los adjudicatarios de viviendas sociales que entregó el Gobierno que tuvieron algún inconveniente y ya no viven allí y generó un cambio de su titular. Esta normalización también contempla a los que se atrasaron en el pago de las cuotas y a los que están listos para realizar la escrituración del inmueble.

Según informó la titular de la dependencia, Ángela Gutiérrez de Gatto, “hasta la semana pasada, sólo en la ciudad de San Luis, habíamos generado unos 920 expedientes desde que empezamos con la primera etapa del plan que arrancó a principios de noviembre”. Y anunció que el año que viene empezarán a viajar a las ciudades cabeceras de los departamentos para facilitarle a la gente del interior la posibilidad de hacer el trámite sin necesidad de viajar hasta la capital.

La secretaria destacó que “en este momento estamos trabajando en lo que establece el último capítulo de la Ley Integral de Vivienda que incluye un plan de regularización y ordenamiento administrativo. Porque la intención es llevar tranquilidad y seguridad jurídica a las personas que están habitando esas casas y hoy no cuentan con la adjudicación a su nombre”.

De lunes a viernes en los 12 boxes de trabajo que tiene la dependencia ubicada en el Edificio Administrativo (Ayacucho 945) funcionarios y empleados reciben a los que ingresaron la solicitud a través de internet para tratar su estado actual. Gutiérrez de Gato detalló que “se los trata a cada uno de manera personal porque son casos particulares. Se los atiende en un día y hora determinado para evitar que se amontonen y esperen muchas horas o que incluso no sean atendidos”.

El trámite dura unos 40 minutos donde se le recibe la documentación original, la escanean, firman una declaración jurada donde se establece cuál es el inconveniente, se los escucha atentamente respecto de lo que quieran dejar asentado en el formulario y después cada beneficiario se retira de la oficina con su número de expediente digital para comenzar el proceso hacia la regularización del nuevo titular.

Ahora empezaron con quienes habitan la vivienda pero no son los originales adjudicatarios, porque según dijo Gutiérrez de Gatto, "había un abanico de situaciones que incluso la ley anterior no contemplaba”. Y mencionó como ejemplos los cambios de hecho porque quien figuraba en el contrato de adjudicación ya no vive allí por separación o divorcio. Otros casos fueron por el fallecimiento del titular y uno de sus herederos se quedó en la casa y ahora hay que actualizarlo. También han tratado las permutas y las adquisiciones por medio de un poder especial o de una cesión.

“Esto ha llevado a que la gente esté viviendo de manera irregular y no figure como el titular responsable de pagar la cuota mensual y los impuestos, lo que lamentablemente hacen es dejar de pagarlos. Esto generó una segunda anomalía que era la deuda de ambas obligaciones que provocaba el inmediato incumplimiento del contrato. Que en realidad recaía sobre quien era el titular original pero que hoy ya no vive en esa vivienda”, aclaró. Y confirmó que “con este plan se permite el cambio por única vez de la titularidad al actual adjudicatario, quien además se compromete a su cuidado, mantenimiento y al compromiso de pagar esas obligaciones atrasadas”.

La siguiente etapa será la que atienda a los adjudicatarios titulares que viven en la vivienda pero se han atrasado en el pago de las cuotas. “Este procedimiento permite contemplarlo para evitar la sanción que le correspondería. En cambio le damos la posibilidad de hacerse cargo de la deuda, poder pagarla y recuperar así la regularidad”, explicó. Y recordó que las obligaciones de todo adjudicatario son “habitar la casa, abonar el pago de las cuotas en tiempo y forma; además de no cederla, venderla ni permutarla o usarla para otro fin”.

El último paso sería su escrituración que según Gutiérrez de Gatto, “muchos adjudicatarios están en condiciones de acceder”, y anticipó que “ya tuvimos reuniones con la Escribanía de Gobierno porque varios de ellos están transitando el último tramo de cancelación de la vivienda, y esa primera escritura va a ser otorgada en esa dependencia. Y a tal efecto ya nos indicaron qué trámites debe cumplimentar ese expediente para que se la puedan otorgar”.

También insistió en que “este procedimiento es sumamente valioso porque se logra la transparencia en la política de vivienda, ya que nos permite determinar que en el sistema están bien cargados aquellos que efectivamente ya son adjudicatarios. Porque muchos registros anteriores no coincidían con la realidad hasta que pudimos hacer este plan de regularización. Y así evitamos darle otra vivienda a alguien que ya habitaba en una de manera no oficial, porque no estaba debidamente registrado”. Además destacó que el beneficio es mutuo: “Porque la secretaría tendrá sus registros actualizados a la realidad, lo que nos permitirá facilitar las entregas de las próximas viviendas. Y para el adjudicatario es lograr la enorme tranquilidad de saber que esa vivienda ahora está a su nombre”.