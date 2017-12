El martes no abren los bancos

El gremio de los trabajadores bancarios confirmó que el martes no habrá bancos en toda la provincia de San Luis. El secretario general de la Asociación Bancaria San Luis, Víctor Pérez, confirmó la adhesión a la medida de fuerza convocada por la CGT, que comenzó el mediodía del lunes.

En dialogó con Radio Popular, Pérez dijo que el paro será por 36 hs y señaló una particularidad de los trabajadores de los bancos al detallar que no sólo reclama por el proyecto de reforma previsional, “si no que comenzaron las paritarias y la patronal no respondió el pedido de un segundo aumento por este 2017”.