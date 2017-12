Vuelven a cargar la SUBE pero con el plus de dos pesos

Este martes los comercios que habían suspendido la carga de la tarjeta SUBE, volverán a prestar el servicio pero los dueños advirtieron que lo harán cobrando los dos pesos de plus.

De esta forma dan por finalizada una medida que tomaron durante cuatro días porque el organismo que regula la actividad suspendió por 72 horas el sistema a 13 negocios de la ciudad que cobraban el excedente.

Ramón Cabrera, el propietario de un comercio en la zona de avenida Lafinur y España y una de las voces que aglutina el pensamiento general de sus colegas, dijo que las personas que vayan con sus tarjetas podrán obtener una recarga. Fue él también quien confirmó que será abonando dos pesos. "Vamos a continuar con el cobro porque esto no da para más", aseguró.

Los que tomaron la medida son un grupo de quiosqueros que quieren conformar una cámara.

Cabrera detalló que tienen una utilidad del 0,05 por ciento de la totalidad de las operaciones, es decir que de cada 100 pesos al comercio sólo le quedan 5 centavos. Explicó que sólo hay un negocio que lleva ese porcentaje al uno por ciento.

Dijo que el costo del aparato para la carga es de 100 pesos por semana en concepto de alquiler, unos 400 pesos mensuales. En tanto, Cristian Young, de la empresa que distribuye el servicio, aseguró que el costo por mes es de 250 pesos y que se abona en concepto de comodato.

En medio de este conflicto y de algunas diferencias entre los comerciantes que aseguran que no dan los costos para hacer viable el servicio sin tener que cobrar extra, el área de prensa de SUBE afirmó que a ellos los excede porque es un problema entre los quiosqueros y la red de carga.

Costos y legalidad

Los propietarios de los quioscos aseguran que no se puede mantener el sistema de recarga dado los elevados valores y citaron la contratación de su servicio de internet que ronda los 500 pesos mensuales, el papel de impresión para los tickets o las horas de personas que hacen el trabajo.

Cabrera dijo que esperan poder llegar a un acuerdo para que el mantener este equipo les sea rentable ya sea con algún organismo municipal, provincial o nacional.

Un elipsis partió desde prensa de SUBE, una vocera dijo claramente: "Es un sistema optativo, no es obligatorio" y de esta manera dejó en claro que quien no esté de acuerdo puede darle la baja.

Respecto de la consulta sobre si ellos entendían que no estaba permitido cobrar el plus, el comerciante dijo que "estaban consciente de esto" pero que necesitaban un diálogo más abierto para poder llegar con los costos.

"No es rentable, no queremos quedar como los malos nosotros" aseguró y expresó que "muchas veces los clientes prefieren pagar un excedente pero que el servicio esté, sino tenemos que dar la baja y nadie podrá poner crédito".

"Cuando nos ofrecieron el servicio nos dijeron que íbamos a poder tener más gente ingresando al comercio y eso era más ventas, pero no pasó nunca", afirmó.

Young, por su parte explicó que comprende la posición de los quiosqueros pero también puso algunos reparos.

La empresa en la que trabaja se encarga de proveer los aparatos a los comercios por ende queda al medio del conflicto.

"En lo que se refiere a los valores hay muchos datos que expresan que son reales, que tiene que ver con los costos de alquiler que en realidad es comodato, porque originalmente se pedía que compraran el aparato que tiene un valor de 18 mil pesos, por ello y como muchos no podían afrontar el precio se cobra una cuota mensual", aseguró.

Dudó un poco que el servicio sea tan deficitario pero reconoció que los que cargan la tarjeta por lo general no hacen una compra extra.

Recomendó que mientras se resuelva el conflicto, los clientes realicen "cargas inteligentes", es decir que hagan una sola recarga así pagarán solo una vez.

"Muchas veces quedamos nosotros como los que hacemos que el sistema sea inviable, pero en realidad todo tiene que acomodarse para que nadie pierda. Los comerciantes tienen que dar el servicio, nosotros proveerlos y la Nación controlar, todo sin que pierda solo un sector", aseguró.

Los voceros de SUBE, si bien remarca que el conflicto los excede y que no fijan costos ni valores respecto a la carga, sí reconocen que son ellos los que reciben las denuncias y que alientan a que los usuarios que quieran protestar lo hagan con los mecanismo oficiales.