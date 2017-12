“A mí me expulsaron del periodismo”

Se la nota enojada a Sandra Russo apenas se sienta en un bar de esquina de Charcas y Salguero, frente a la plaza de Guadalupe, en la ciudad de Buenos Aires para mantener una charla con “Cooltura”. La periodista que convenció al país con sus ideas en “6, 7, 8” se siente una excluida del sistema tras la asunción de Cambiemos al gobierno nacional y se inunda en la desesperanza cuando tiene que hablar de la realidad política.

Los motivos que tiene para alzar el ánimo provienen de su veta literaria. Hace dos semanas presentó un nuevo libro que aumentará su ya rica bibliografía y con el que espera nuevamente trastocar los estandartes y los ránkings de venta. La obra se llama “Veintidós cuentos cortos y ligeros” y consta –casualmente- de 22 cuentos cortos que cruzan el formato periodístico con el literario, “un género que no se enseña en ninguna facultad”, dijo la periodista que hace años dicta un taller justamente con esos tópicos.

Para entender un poco más el estilo de Russo (“busco que las personas a las que les enseño tengan su firma propia”) en su libro, es conveniente leer los rulos de la contratapa de Página 12 que escribe dos veces por semana y que son las últimas esquirlas de su exposición periodística en un ambiente no muy favorable para quienes compusieron la armada de la militancia mediática en el kirchnerismo.

“Yo estoy prohibida en los medios de Buenos Aires, como todos mis compañeros de ‘6, 7, 8’. Todos los medios de acá están dominados por la pauta de Cambiemos a nivel nacional, provincial y municipal, entonces quienes estamos involucrados con la gestión anterior no tenemos espacio”, denunció la periodista, quien estudia seriamente la posibilidad de radicarse en alguna provincia del interior para ejercer su profesión. San Luis es una opción.

“Es una provincia que, para el ciudadano porteño, ha estado rodeada por la desinformación durante mucho tiempo. Nunca se resaltan las muchas cosas buenas que se hicieron allá. Hace poco conocí al gobernador Alberto Rodríguez Saá y me pareció una persona muy inteligente, políticamente despierto”, agregó la periodista que a principios de año presentó el proyecto de llevar al cine uno de sus libros, un plan que quedó momentáneamente estacionado.

La perspectiva de venir a San Luis es un plan de escape ante la poca posibilidad que tiene de hacer oír su voz en los grandes medios nacionales. “A mí me expulsaron del periodismo”, repitió Sandra, quien se quejó de la captación que el macrismo hizo de las compañías de informaciones. Dijo además la escritora que cuando el actual presidente ganó las elecciones esperó el regreso al neoliberalismo y algunas políticas contrarias a sus ideas, pero nunca un gobierno de derecha como el que –a criterio de Russo- es el actual. “Hay listas negras, hay censura y además hay un ajuste brutal que hace que, por ejemplo, un taller de literatura como el que dicto no sea una opción de primera necesidad”.

Si bien en el breve espacio que le quedó en la página final del diario kirchnerista trata de no hablar de política, la periodista no deja de pensar en esos términos ante cada suceso de su vida. Eso le permite afirmar que nunca en la Argentina se vivió una convivencia tal de gobierno, medios y justicia, un cóctel que perjudica el sistema democrático.





La cara de Russo empezó a hacerse conocida en “6, 7, 8”, el discutido ciclo de la Televisión Pública que durante la década pasada se convirtió en un fenómeno que, por los motivos que fueran, no pasó desapercibido en el mapa de los medios. Tampoco para los periodistas que lo hicieron, quienes quedaron con una mácula muy difícil de borrar. “Ahora parece que el programa es el modelo de lo que nunca más hay que hacer en la vida y quienes lo hicimos somos víctima de una caza de brujas que yo nunca vi en mi vida”, sostuvo la periodista que extendió su enojo a algunos ex compañeros que “se están plegando al discurso dominante”.

Una de las manchas mayores que se ventilan actualmente de la presidencia anterior son los sucesivos hechos de corrupción que salieron a la luz. Russo no los puede negar aunque tiende un manto protector sobre los líderes, sin nombrarlos. “Creo que hubo hechos de corrupción, pero la matriz del movimiento no era corrupta”, aclaró.

Convencida de que las acusaciones contra los ex funcionarios son parte de un discurso “para oligofrénicos”, Russo dice que, además de las tapas de Clarín, contra Amado Boudou, por ejemplo, la Justicia no tiene grandes demostraciones de hechos irregulares, más allá de la falsificación de un 08. “Me parece que hay gente a la que le molestaba que anduviera en una Harley Davison, a mí no me importa que un ministro no se vista como yo, mientras lleve adelante las políticas con las que coincido”.

La cuestión central para Sandra sigue siendo qué clase de país queremos y en ese aspecto consideró que el kirchnerismo tuvo sus defectos. Uno de ellos fue no crear una red de contención para sus militantes.

“Los siete años que duró el programa fueron muy duros. De este mismo bar me han corrido por las ideas que expuse en la tele y tuve que soportar varias escupidas en la calle. Incluso hay compañeros que han muerto porque las procesiones van por dentro. Todo esto, sin que el movimiento al que pertenecemos nos haya defendido demasiado”, espetó la periodista. La gente de “6, 7, 8” sabía que el suyo era un trabajo político y cuando se vino la noche no tuvieron el mismo apoyo que los militantes más puros. “Y eso que nosotros también somos militantes”, reconoció la periodista que canalizó su enojo golpeando puertas K que, cuando se abrieron, no tardaron en cerrarse.

Para extender su microclima de defensa, Sandra no mira televisión –a excepción de algo de C5N cuando estaba Víctor Hugo Morales- ni lee Clarín ni La Nación. Las otras razones de ese esquive son evitar la irritación y, fundamentalmente, la carencia actual de un espacio en el que analizar el discurso ajeno. No obstante, el recuerdo mayor que tiene la periodista del ciclo es la sensación de que sus televidentes aprendieron a leer los diarios de otra manera. “En algún momento, por esa razón, sentí que la derecha nos odiaba”.

El escape laboral de Russo, entonces, es la escritura. Luego del éxito de “Lo femenino”, su libro de cinco ensayos en el que analizó las cuestiones esenciales de la mujer, ahora aborda los relatos de “Veintidós” –en la presentación, a principios de mes, estuvieron Rita Cortese y Nora Veiras- con muchas expectativas de buenas ventas y pocas de una buena difusión. “Yo escribí los libros de Cristina, Milagros Sala y La Cámpora… ¿Cómo voy a tener trabajo en este gobierno?”.