A puro color: Tilisarao organizó un concurso de vidrieras navideñas

El clima festivo llegó a Tilisarao y para contagiárselo a los vecinos el Municipio organizó un concurso de vidrieras, en el que los comerciantes tuvieron que poner toda la creatividad y el entusiasmo para ganar el premio: dinero en efectivo. “Hace alrededor de diez días convocamos a través de las redes sociales a los comerciantes para que participen del certamen que consiste en el armado de las vidrieras navideñas. Hasta ahora tuvo aceptación ya nos mandaron las tres imágenes de sus producciones, tenían tiempo hasta el viernes pasado, pero decidimos extenderlo”, dijo el responsable del área de Cultura de la Comuna, César González y agregó que en Facebook: Cultura Tilisarao, publicaron las fotos de cada negocio para que la gente también pueda darle un voto al que considere mejor a través del “Me gusta”.

La organización del certamen también está organizado por la Secretaría de Medio Ambiente de la Comuna, a cargo de Graciela Rotelli, ella aportará su visión sobre los materiales renovables que utilicen y de los detalles vinculados al cuidado de la ecología. “El ganador del año pasado había armado todo en base a esta temática”, contó González y adelantó que los premios serán en efectivo para los primeros tres puestos.

Además de Rotelli, el jurado estará conformado por Ada Martinelli, Jenni Loggia y Roberto Pérez. Los “Me Gusta” de la gente a través de Facebook sumarán un voto más.

“Hasta ahora se anotaron doce comercios, ampliamos el margen de entrega. Son tres fotos que tienen que enviar a prensayculturatilisarao@hotmail.com, esperamos que se anoten más. El año pasado fueron 15 y curiosamente los ganadores de 2016 no se anotaron para esta edición”, explicó González y añadió que aunque los premios no son tan acaudalados, a todos les viene bien ganar unos pesos y para también sentirse motivados. “Son muchos los que le ponen empeño y colorido, incluso hay muchos que decidieron no participar e igual tienen hermosas vidrieras”.

Los concursantes son Takones zapatería y Alicha accesorios; la mercería Casa Carlitos; tres locales de ropa para chicos Chiquitines, Príncipes y Princesas, y Siempre a tu lado; la despensa Punto Sur; la fábrica de pastas Di Perle; Lo que ellos quieren, un negocio de ropa para hombres y otro de ropa para mujeres, Sweet Charm; otro de objetos de diseño, Pina Diseño; TKM, un comercio de producciones artesanales; y Todo Limpio, un local de artículos de limpieza.

El momento de conocer a los ganadores será este sábado a partir de las 22, en la fiesta de apertura de la temporada de verano 2018, que se realizará en la plaza San Martín. La grilla incluirá bandas en vivo, será la elección de la reina, las distintas Secretarías del Municipio acompañarán con exposiciones de los talleres que se dictaron durante el año, más los chicos de robótica. Además al frente de la iglesia San Francisco de Asís, el Consejo Pastoral, representará el pesebre viviente, “será el mismo que hoy y mañana visitará las diferentes grutas y las capillas de los barrios de la Comuna”, aseveró.

“Tenemos previsto llevar adelante el ciclo ‘Tilisarao bajo las estrellas’ a través del que los músicos y actores locales tendrán la oportunidad de mostrar lo que hacen y musicalizar la velada de los vecinos y turistas”, especificó.