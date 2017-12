Asia: descubrieron nuevas especies de cocodrilo lagarto y tortuga come caracoles

Un cocodrilo lagarto en Vietnam y una tortuga denominada "come caracoles" figuran entre las 115 nuevas especies descubiertas en 2016.

"Cuando la tendencia global es inquietante, y las amenazas para las especies y sus hábitats en la región del Gran Mekong son importantes, el descubrimiento de estas nuevas especies nos da esperanza", declaró Lee Poston, responsable del World Wildlife Fund (WWF).

Cada año, los científicos del WWF anuncian el descubrimiento de nuevas especies tras un largo proceso de evaluación por sus pares.

En 2015, se habían descubierto 163 nuevas especies. A menudo, los investigadores temen que las especies desaparezcan incluso antes de haber sido reportadas debido al rápido desarrollo de la región, con la construcción de carreteras y represas, pero también al tráfico de animales salvajes.

Fue precisamente en un mercado del noreste de Tailandia, donde un científico de ese país halló una de las 115 nuevas especies descubiertas este año -once anfibios, tres mamíferos, dos peces, once reptiles y 88 plantas-, la nueva especie de tortuga come caracoles.

El cocodrilo lagarto de Vietnam había sido avistado en la jungla del norte del país, pero los científicos tardaron años en establecer que se trataba de una especie nueva. Solo quedan unos 200 ejemplares de esta especie, amenazada por los traficantes y el desarrollo de las minas de carbón.

NA