"Víctor Angelescu", el buque científico que detectó uno de los "contactos" del submarino

El jueves pasado a las 7:32, el buque científico BIP "Víctor Angelescu", tripulado por efectivos de la Prefectura Naval, identificó una imagen sonar compatible con el submarino "ARA San Juan". Según se confirmó, corresponde a un objeto cilíndrico de aproximadamente 62 metros de largo y 13 de diámetro, ubicado a 477 metros de profundidad.

El hallazgo del nuevo indicio fue hecho por un moderno barco de alta tecnología que llegó al puerto de Buenos Aires el pasado mes de octubre. Fue adquirido por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) para liderar los estudios oceanográficos, pesqueros y ambientales. Si bien su control debía estar bajo la órbita del Ministerio de Agroindustria, la nave era custodiada en este momento por Prefectura tras un conflicto con el sindicato de marinos de Mar del Plata.

El "Víctor Angelescu" tiene potentes sonares nuevos para el estudio de cardúmenes. Tiene 52,8 metros de eslora y el equipo de cubierta cuenta con guinches de pesca y para manejo de instrumental científico.

Cuenta además con equipamiento integrado por ecosondas científicas para la detección de organismos marinos y para mapeo del fondo oceánico, equipo oceanográfico de última generación, circuito de circulación de agua de mar no contaminada, estación meteorológica, ROV, equipamiento para análisis químico de agua de mar, de fitoplancton y equipos biológicos, entre otros.

Imagen de la posición del Angelescu, en la búsqueda.

Otto Wöhler, director del Inidep, informó de algunos detalles acerca del hallazgo de la señal. Dijo que el barco fue construido en España y que este viaje es su primera misión. "Estaba previsto iniciar las tareas de investigación en enero", sostuvo. Dijo que el Angelescu "hizo un montón de pasadas y verificaciones" por la zona para "estar seguros".

En diálogo con Radio Mitre de Mar del Plata, reveló que una vez el buque encontró la señal, la Armada le dio la orden de que se mantuviera en el lugar para continuar con la búsqueda. Agregó que de acuerdo con los datos obtenidos, el objeto no "parecería estar en el fondo".

Ahora, "lo indicado es que vaya una embarcación con un sonar lateral o u mini submarino para filmarlo". Precisó que el buque en este momento se está dirigiendo hacia Puerto Madryn para reabastecimiento. "No he tenido oportunidad de hablar con la tripulación", añadió. "Si bien el hallazgo puede ser coincidente con el submarino, no podemos confirmarlo", aclaro.

