Sueñan con un cruce entre "Gotham" y el "Arrowverso"

La estrella de "Gotham", David Mazouz, tiene una idea para un cruce con el "Arrowverso". Su propuesta de crossover tendría que tener lugar en el mundo de Bruce Wayne, ya que "nadie en Gotham puede viajar en el tiempo". Esto implica una repetición de "Flashpoint" y un mundo fuera de control.

"En la serie de Flash, tal vez, podría haber otro tipo de Punto de Inflamación en el que Flash retroceda en el tiempo y se dirija a Ciudad Gótica e intente detener el asesinato de los padres de Bruce Wayne ", dijo Mazouz a un medio especializado en cómics.

"Tal vez no sea el tradicional 'Bruce Wayne es asesinado en su lugar y Thomas se convierte en lo de Batman', sino algo así en el que todo el mundo se vuelve loco y le toca a Flash arreglar las cosas en Ciudad Gótica", agregó.

"Gotham" existió en su propio universo desde que se estrenó en 2014; a diferencia de sus compatriotas del "Arrowverso", el programa se transmite en Fox. Sin embargo, tiene un historial de cruces entre redes. Aunque Supergirl transmitió su primera temporada en CBS, la serie tuvo un crossover de un episodio con Flash. "Supergirl" más tarde cambió de red y se unió a "Arrow", "The Flash" y "DC’s Legends of Tomorrow" en The CW, donde se convirtió en parte de crossovers de cuatro exposiciones cada vez más complejas.

El último cruce se trató de "Crisis en Tierra X", se publicó el mes pasado, y la recepción fue muy buena por parte del público a tal punto que las cuatro series subieron el rating. En cuanto a la calidad artística, los productores señalaron que la historia fue planteada como una película de cuatro horas, aunque contó con un presupuesto acorde a la televisión.