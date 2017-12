San Luis: tasas y servicios municipales subirán un 26% a partir de enero

En una sesión extraordinaria y con nuevos ediles, el Concejo Deliberante capitalino aprobó por unanimidad la segunda versión -y menos controvertida-, del tarifario 2018 que comenzará a regir a partir del 1º de enero hasta el 31 de diciembre de 2018. La Unidad Monetaria Municipal (UMM) en la que se cobran las tasas y servicios, que ahora cuesta $1,50 pasará a valer $1,90, es decir un 26% por encima, a diferencia del 33% que propuso el Ejecutivo municipal en la última modificación. Además, teniendo en cuenta el descontento de la opinión pública, el Municipio mantendrá la cantidad de UMM para los servicios básicos como el agua potable y las cloacas, que en un principio se intentaron incrementar.

Luego de varias relecturas los concejales se pusieron de acuerdo y modificaron algunos puntos de la Tarifaria 2018 que presentó el Ejecutivo municipal. En cuanto a los costos del agua potable, las familias y los comercios pequeños pagarán 210 UMM, y se acordó que las empresas categorizadas como industrias que iban a pagar 310 UMM, abonen lo mismo que las categorías anteriores.

También cambiaron la manera en que cobran los impuestos a los casinos. Antes era a través de su Declaración Jurada, ahora se hará según la cantidad de máquinas que tenga cada casa de juego. Con respecto al excedente que la Municipalidad percibirá sobre ese impuesto se concluyó, a pedido del concejal del bloque Compromiso Federal, Juan Domingo Cabrera, que se destine el 30% a campañas para concientizar sobre el flagelo de la ludopatía (adicción al juego).

La otra modificación fue la cantidad de UMM que se cobra de multas para aquellas empresas que son proveedores del Municipio y que estén en falta sobre el pago de impuestos y habilitaciones. Al respecto el edil de San Luis Somos Todos, Federico Cacace, estuvo de acuerdo en nombre de todo su bloque en que es una "buena sugerencia y me parece correcto de parte de Compromiso Federal que se aumente la sanción". Y ahora será de 3.000 UMM en vez de 300.

Presupuesto 2018

En la misma sesión se trató otro tema urgente que había quedado en el tintero del recinto: la aprobación del presupuesto 2018.

Este será de $1.670.937.822, e implica una suba del 49,77% con respecto a los $1.115.685.652 que se destinaron en 2017.

El presupuesto fue aprobado también por unanimidad. Únicamente agregaron un artículo sobre la toma de crédito a corto plazo por un monto de $40.000.000 que figura en el presupuesto. El concejal del interbloque Avanzar y Cambiemos, Javier Suárez, pidió que se especifique "el objetivo de esa toma de deuda. Nos parece conveniente incorporar un artículo que dice 'autorizar al Poder Ejecutivo municipal (PEM) a la toma de crédito a corto plazo por un total de $40 millones que serán destinados para la compra de bienes de capital y no en gastos corrientes. El PEM deberá remitir los proyectos de ordenanzas particulares que identifiquen los bienes de capital adquiridos, las formas, medios de pago y el sistema de contratación a utilizar, que deberá ser por licitación pública hasta cubrir el monto total autorizado. La asignación específica de recursos no podrá ser modificada, sino por los dos tercios de los concejales". Que en definitiva es dejar incorporado que esa toma de deuda de $40 millones vaya a recursos de capitales y que no se licúe en gastos corrientes.