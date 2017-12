El "Mauricio López" tendrá un sistema para hipoacúsicos

Ahora las personas con hipoacusia podrán disfrutar sin interferencias de un espectáculo cultural. Sólo tendrán que poner sus auriculares en la posición "T" y el sonido llegará directo a sus oídos. La Universidad Nacional de San Luis (UNSL) instaló en el auditorio "Mauricio López" un aro magnético que es un amplificador y permite captar la señal acústica claramente. Es el primer sistema colocado en salas públicas de la provincia. La presentación oficial será mañana a las 21:30.

La Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos (MAH), a través de su programa “Sin Barreras”, lleva donados 70 aros magnéticos en todo el país y en esta oportunidad fue destinado a la UNSL. El objetivo de esta tecnología es producir un acercamiento de las personas con disminución auditiva al arte y la cultura.

Isabel Ochoa, licenciada en Fonoaudiología, contó: “Ya realizamos la primera prueba para chequear cómo funciona y el resultado fue muy positivo. Vinieron dos alumnos que tienen esta afección y se quedaron muy sorprendidos porque verdaderamente escucharon perfecto. Es un gran avance para nuestra institución”, dijo Ochoa, quien también precisó que las personas con hipoacusia tienen problemas para oír en espacios amplios, ya sea en una iglesia o en una fiesta. “La instalación de este aparato es un gran avance para que puedan acceder a eventos culturales. La mayoría no va y si van no lo pueden disfrutar porque no logran captar lo que dicen. Para la tercera edad es terrible, por ejemplo, ir a misa. Muchos me pregunta dónde sentarse porque no escuchan, es una situación muy angustiante para ellos”.

El sistema del aro magnético está compuesto por un amplificador (cable que rodea el perímetro deseado), este dispositivo convierte el sonido de una fuente determinada (micrófonos) en ondas magnéticas que son recogidas por los audífonos o implantes cocleares cuando el dispositivo es colocado en la posición T o en la función línea telefónica, convirtiéndolas en sonido perfectamente audible y sin interferencias como el ruido ambiente o el murmullo del público.

Según la especialista, la ventaja de esta tecnología es que se puede instalar en cualquier lado ya sea en salas de cine, auditorios y también funciona para uso doméstico. “Tengo pacientes que lo tienen en su casa para poder escuchar la televisión, se les ha cambiado la vida y están conformes con los resultados”, expresó y también precisó que “las personas que tienen problemas de audición de moderados a severos tienen inconvenientes para escuchar la televisión, en este caso el aro les funciona perfectamente”, aseguró.

“Tenemos que trabajar en función de las leyes y derechos de las personas que tienen algún grado de discapacidad. Así como en un momento se ocuparon para que los edificios tengan rampas para que puedan acceder las personas que tiene problemas de movilidad”, aclaró Ochoa y también manifestó que los que tienen disminución auditiva se enfrentan a dificultades que no son visibles. “Vos los ves caminando y no te das cuenta que tiene esta afección, pero en realidad tienen una gran problema para comunicarse ya que su audición es limitada”, concluyó.

La Universidad Nacional de San Luis cuenta con una clínica de fonoaudiología donde atienden de manera gratuita y es abierta a toda la comunidad. Hacen estudios audiológicos y trabajan con pacientes con hipoacusia. Desde abril a noviembre se puede sacar turnos para poder ser atendidos.