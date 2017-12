Leo García: "El mejor remedio es reírse de uno mismo"

El regreso a San Luis tiene a Leo García muy entusiasmado, ya que realizará una seguidilla de shows que lo llevará de San Luis a Merlo y de ahí a Villa Mercedes, con su voz, la guitarra y el sampler. “És el formato de siempre, así es Leo García”, confirmó el ahora platinado artista en tercera persona, ante un desafío que enfrentó solo desde el primer momento.

—Sos como un trovador moderno

-Mi nuevo disco va a ser sólo con guitarra criolla y voz, y con ciertos procesos en algunos temas que son los elementos básicos del sonido que manejo. Soy un trovador 7.0 porque toco con una guitarra criolla pero también incluyo electrónica a lo largo del show.

—¿Entonces no te sorprende que te tengan como un buen guitarrista?

-Sí, me sorprende realmente. Considero que soy un buen acompañante de guitarra aunque reconozco que tengo un estilo para tocarla que es único y me fui instalando más en eso.

—¿Con qué se va a encontrar el público?

-Con mi mejor versión. Como sabrán todos a través de los medios, los cambios exteriores tienen que ver con los interiores. Evolucioné mucho espiritualmente y estoy híper preparado, como Elena Roger, a ese nivel porque estudio canto, baile, actuación, todo eso está y ahora lo vuelco en el escenario.

—¿A qué se debe tu cambio físico?

-Hoy uno sube una foto en Instagram y es para que te vean, sino no estaría en la red social, y es muy notorio. A determinada edad me llevó a cambiar los hábitos, que son normales para cualquier persona de 30 años, y yo ya había superado los 40 (N de la R: tiene 47) y no podía vivir tomando cerveza o comiendo harinas, entonces cambié por completo mi alimentación y mis hábitos para divertirme. Pero mi vida no dejó de ser divertida sino mucho más rica todavía, en cuanto a lo que puedo apreciar y disfrutar.

—¿Cómo tomás las burlas?

-Con buen humor porque es una decisión que tomé yo y es lógico que otro desde afuera reaccione. Cuando jugás con la fama no puedo exigir ‘no a mi vida privada’ si me estoy exponiendo. Lo más importante es aprender a reírse de uno mismo. Estamos en una época donde las redes sociales acrecientan mucho más el bullying, que antes lo padecíamos en el colegio, en el barrio, o hasta en la familia.

—¿Entonces la mejor defensa es el ataque?

-El mejor remedio es aprender a reírse de uno, porque no hay nada que pueda llegar a herirte. Más allá de eso, me río de todo y me encantan los memes, me gusta cualquier comparación que puedan hacer conmigo porque es bastante lamentable pretender que no se rían de uno porque uno es perfecto: eso no existe. Estamos en el mundo para mejorar y corregir, entonces ya de movida, si entendemos que tenemos mucho por corregir y no somos perfectos, no hay de qué ofendernos si alguien no ve algo bueno en uno.

—¿Por qué te llegó tanto Gilda?

-Porque creo que es una santa de la música. Canta perfecto y está ta envuelta en misticismo que realmente hace sentir que es milagrosa. Tengo esa neurona cholula y me conozco todos los temas, siempre en mis shows está y muchísima gente sabe que canto Gilda mejor que muchos. Diría que el milagro de Gilda sucede cuando yo la canto, porque es como si estuviera poseído por ella.

—¿Cómo se siente ser un artista que se expuso sólo y que tuvo a Cerati y Nebbia parados en los escenarios o un estudio de grabación?

-Me siento coronado. No hay rechazo que pueda existir, puedo pasar por un período donde la industria me dé la espalda pero ¡coño! tengo el ok de Cerati y Nebbia y contra eso no hay adversidad que pueda parar esta máquina: y al que no le guste que se la guarde.

—¿Qué es lo que más recordás de Cerati?

-Su modo de hablar, su mirada, sus ganas de encontrarle el sentido del humor a todo y su seriedad a la hora de trabajar.

Shows

Jueves: All right bar, Illía 172, San Luis

Viernes: Sachacabra, Merlo

Sábado: Morrison bar, Lavalle 433, Villa Mercedes

Hora: 23:30

Entrada: 250 pesos