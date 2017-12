El microcentro se prepara para las compras navideñas

Las largas filas en los cajeros de los bancos de ayer anticiparon que los villamercedinos estaban preparándose para las compras navideñas. Para que no sea un caos y puedan recorrer los negocios con tranquilidad, el Programa Centro Comercial a Cielo Abierto (Ccca) confirmó que mañana, sábado y mediodía del domingo suspenderán el tránsito vehicular en la calle Pedernera, desde Riobamba hasta Urquiza, y algunas cuadras más de la zona.

La restricción abarcará también las cuadras de Junín y Pescadores desde Balcarce a Pedernera, más las de Tucumán y Buenos Aires entre Lavalle y Pedernera. Los autos y rodados no podrán circular entre Fuerte Constitucional y Marconi y mañana definirán si la interrupción del tráfico afecta también a la cuadra de Marconi y Urquiza porque allí hay una cochera y no quieren entorpecer el trabajo del dueño.

En las últimas tres vías perpendiculares a la peatonal no interrumpirán el tránsito para evitar congestiones.

"Hacemos el corte de calles debido a la gran afluencia de gente en los días previos a la Navidad, Año Nuevo y Reyes, como hicimos para el Día de la Madre o Día del Padre. La intención es que quienes vayan con sus hijos puedan caminar y manejarse cómodamente en el Ccca y que estén seguros", indicó Silvia Garro, la jefa del Subprograma Centro Comercial.

Mañana y el sábado será de 9 a 14 y de 17 a 22, mientras que el domingo el paseo permanecerá de 9 a 14. Si bien algunos comerciantes aún tienen que definir sus horarios de atención, hay quienes atenderán de corrido incluso el domingo. La mayoría lo hará en la franja propuesta por el Ccca pero esa información será avisada con carteles en las vidrieras.

Como ocurre con las fechas especiales, buena parte de los negocios han adherido a promociones y ofertas dentro de las que se destacan descuentos del 20, 25 y 30 por ciento, y los que llegan a un 50% menos en el segundo producto que adquieren de contado efectivo. También hay cuotas sin interés y Ahora 12 para quienes prefieren utilizar las tarjetas de crédito.

"En los comercios de la calle Junín lanzamos la campaña "El hoy es un regalo" en el que hicieron un 30% y ahora siguen con el 20% de descuento. También, en los que están sobre Balcarce. Invitamos a todos los propietarios a sumarse, les repartimos los afiches para que señalaran las ofertas especiales y depende de cada uno de ellos qué promoción quiere hacer", sostuvo Garro.

También en la zona Estación los propietarios de los locales se acoplaron a los horarios de atención y descuentos.

"Allí no hacemos los cortes de calle porque las veredas son más amplias para circular y no visualizamos que sea necesario por el momento. En cuanto a los horarios de atención, si bien depende de cada uno en particular, hay algunos que manifestaron que permanecerán abiertos de corrido", agregó la funcionaria.