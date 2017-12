En las jugueterías afirman que cuidan los precios para vender

Además de ser un lindo momento familiar, la Navidad es una oportunidad inmejorable para muchos comercios y uno de los rubros más beneficiados es la juguetería. Según un relevamiento de El Diario de la República por distintos locales de la ciudad, la mayoría decidió cuidar el incremento en los precios con el fin de mantener las ventas. Aseguran que el aumento respecto al 2016 sólo oscila entre el 5% y el 15%, números bastante distantes de la inflación anual, que está por encima del 20%, según el último informe de Indec.

Mantener vivo el espíritu navideño en los niños implica un golpe al bolsillo. Los jugueteros, entendiendo el frágil momento económico que vive el país, plantearon en su mayoría, una política de frenar el aumento de los precios lo más posible, para beneficiar tanto a los clientes, como al negocio por no dejar bajar las ventas.

“Los precios respecto al año pasado han aumentado muy poco, porque los hemos mantenido. Quizás en algunos productos el incremento fue de un 10%. Sabemos que no es buen presente para todos en muchos aspectos, así que tratamos de establecer un precio razonable”, manifestó Fanny Luján, empleada de la juguetería Detalles. Luis Moreira, gerente de Algo Grosso, coincidió: “Nosotros hicimos mucho hincapié en los precios para que la gente los pueda pagar. No quisimos exagerar con un porcentaje, porque sabemos que no se vende, para que sea más accesible. Es una política que nos está funcionando”.

Aunque los comerciantes no sólo se preocuparon por ponerle un freno a la inflación, sino también buscan más alternativas al bolsillo como promociones o descuentos. Diego Lucero, gerente de Ribeiro, que tiene un área importante dedicada a los juguetes, manifestó: “Tenemos muy buenos precios, con juguetes que tienen descuentos de hasta un 40%. No ha habido fuertes aumentos en el rubro, incluso con las promociones hay productos más baratos que en 2016”.

Donde también aplican rebajas permanentemente es en la Juguetería Pluto’s, según afirmaron. “Acá tenemos muchas opciones. Hay 70 o más productos que seleccionamos por mes y les planteamos descuentos drásticos de hasta un 40%, para que la gente aproveche”, indicó Daniela Cagnolo, dueña de la sucursal San Luis.

La coincidencia es que las jugueterías que tomaron la misma decisión empresarial, lograron estabilizar las ventas, e incluso aumentarlas en algunos casos. “Notamos que las ventas se han mantenido respecto al 2016, incluso fue bastante constante durante el año, no fue cortante como otras oportunidades, que hubo bajones importantes fuera de temporada”, agregó Cagnolo.

Sin embargo, en todos los locales saben que todavía no llegó el boom de las ventas, esos días finales previos a la Nochebuena en el que las jugueterías se abarrotan de clientes, que esperaron a último momento para hacer sus compras.

“Este año Papá Noel se adelantó un montón, porque hace dos semanas estamos con gente en el negocio, así que por suerte estamos vendiendo muy bien. Igual creo que el sábado va a ser el día de mayor caudal de clientes”, aseguró Luján. La dueña de Pluto’s, coincidió: “El flujo de gente es constante, vienen todo el tiempo, aunque aún hay algunos que entran para ver opciones, y todavía no deciden a comprar. Esperamos un aumento importante en las ventas para mañana (por hoy) y el sábado (por mañana), esos van a ser los días clave”.

Las opciones en las jugueterías son innumerables, pero siempre hay algunos juguetes que son los más demandados por los niños. En Ribeiro señalaron que los juegos de agua son los que más venden, dadas las altas temperaturas. Además, especializados en la venta de artículos electrónicos, afirman que la gente compra mucho las consolas y los juegos digitales, a pesar de que tienen precios más elevados.

En los negocios coincidieron que el boom del momento para las niñas son las muñecas ”Lol”. “Son pelotitas coleccionables con una muñeca sorpresa adentro”, explicó la empleada de Detalles. “Para los nenes salen mucho cualquier producto que tenga que ver con los personajes del momento de la televisión. Juguetes, juegos de mesa, peluches, lo que sea pero relacionado con el programa que los nenes ven en la tele”, señaló el gerente de Algo Grosso.