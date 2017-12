De Primera

Desde chico tenía el sueño de jugar al fútbol profesionalmente. Y al juvenil Jonás Acevedo, se le dio la oportunidad. El 18 de noviembre pasado sucedió un hecho que para este joven de 20 años quedará en su memoria, debutó en San Lorenzo contra San Martín de San Juan, en donde el “Ciclón” le ganó por 3 a 1 al equipo cuyano en el estadio “Hilario Sánchez”, en la novena fecha de la Superliga Argentina 2017.

Jonás está en el club de Boedo hace cuatro años. Llegó cuando tenía 16 y comenzó en la sexta división en donde estaba más en el banco. En su segundo año, empezó a desplegar su juego en la quinta y en varios partidos fue titular. En el 2017 alternó en la cuarta y en la reserva, manteniéndose en ambas categorías sin inconvenientes y tomando más experiencia.

“Es algo que siempre esperé de chico y por suerte se me dio. Estoy muy contento con el presente. Estaba muy nervioso y sólo jugué en el segundo tiempo 15 minutos”, recordó el joven futbolista.

Acevedo se definió como un ocho de juego creativo y no de tanto quite. “Me gusta encarar y tratar de hacer jugar al equipo. Juego de volante derecho o enganche, también puedo desempeñarme por la izquierda sin problemas”, precisó. Si bien aún no convirtió ningún gol, hizo varios en los partidos de reserva que jugó.

Jonás nació en Concarán, una localidad de 5.200 habitantes y a 160 kilómetros de San Luis. Su familia está integrada por su papá Pedro, su mamá Hilda, su hermana Yoanna (28 años) y su hermano Yoni (26).

Comenzó a jugar al fútbol de chico con sus amigos del barrio. También iba a la escuela de fútbol EFI y después jugaba en el Atlético Concarán.

Hace 5 años, el “detector de talentos” y presidente del Club Sportivo Municipal de Río Cuarto, Lizo Márquez, lo vio jugar en Concarán y algo vio en él. “Me dijo que tenía condiciones para llegar al fútbol profesional y que podría llegar a jugar en algún club de Buenos Aires. Pero antes me dijo que tenía que jugar unos partidos en el club que él presidía, para ganar más experiencia. Me gustó la idea de ir a Río Cuarto, en donde jugué seis meses”, señaló.

Del club riocuartense fueron varios seleccionados para ir a realizar una prueba en el club de Boedo. Tras las prácticas quedó en San Lorenzo, pero además había ido a probarse a Ferro y le ofrecieron que se quedara.

Por el momento Jonás disfruta con alegría su presente en el “Ciclón”, aunque no descarta en un futuro no muy lejano llegar a jugar en una institución de otro país. “Quiero afianzarme bien en el equipo, sumar partidos como titular y tener más experiencia. En unos años si se da la oportunidad de jugar en un club del exterior, sería bueno”, destacó.

El pasado 30 de noviembre, Acevedo jugó de titular su primer partido en el que San Lorenzo jugó en el Nuevo Gasómetro y derrotó 2-0 a Atlético Tucumán.

El joven habló de la selección Argentina, que dirige Jorge Sampaoli, sobre la participación que tendrá en el Mundial de Rusia 2018. “Le tengo confianza y tenemos un gran equipo, además jugando al lado de Messi todo es más fácil. Creo que por lejos es el mejor jugador del mundo”, resaltó.

Recordó que cuando era chico había dos jugadores que admiraba mucho y eran sus ídolos. “Juan Román Riquelme y el alemán Mesut Özil eran jugadores que me gustaban y eran como un espejo para mí”, dijo.

Rememoró cuando una filial del Barcelona de España, en Buenos Aires, estuvo en Concarán buscando jóvenes talentos para llevarlos al club catalán. “Cuando tenía 9 años vinieron a ver jugadores e hicieron una selección para elegir los mejores. Tuve la suerte de quedar y quisieron llevarme pero era muy chico y preferí quedarme acá. Iba a extrañar aunque años después alguien me contó que iba a ir acompañado de mi familia”, manifestó sin arrepentimiento.

Del técnico del “Ciclón” Claudio “Pampa” Biaggio, dijo que lo tuvo dos años en la reserva y lo conoce bien. “Es una buena persona y nos aconseja para que hagamos las cosas como corresponde en cada partido. A mi me pide que tenga mucho contacto con la pelota y que haga jugar al equipo”, precisó.

Yoanna, la hermana de Jonás, resaltó que toda la familia se alegró con el debut en primera de su hermano. “Cuando no enteramos que concentraba ya estábamos felices y cuando lo vimos ingresar con todo el equipo con los suplentes, se nos caían las lágrimas. Fue un sueño para todos verlo en la cancha, estamos muy orgullosos. Él la peleó de muy chico y siempre quiso jugar al fútbol profesionalmente”, dijo orgullosa.

Jonás Acevedo, ese pibe que con sus gambetas endiabladas se llevaba todas las miradas cuando jugaba en el "Celeste" de Concarán, hoy está viviendo un presente de novela. Después de pelearle mucho, le llegó su momento. Debutó en San Lorenzo. Fue elegido el mejor juvenil. Y como si esto fuera poco, Biaggio, que le dio pista en Reserva, ahora lo llevó a Primera, y apuesta a la frescura del sanluiseño.