Un aliado en la limpieza del hogar

Un tema que tal vez nos resulte cotidiano a todos en el hogar es la colaboración en la limpieza y orden. Recuerdo cuando era un niño cómo nos organizábamos y dividíamos las tareas para ayudar en este sentido.

Esto generalmente suele generar algunos roces ya que no todos cumplen su parte y ahí empiezan los reclamos. Actualmente existen robots que –en parte- vienen a darle una solución a este conflicto, ya que se encargan de colaborar en la limpieza.

¿Cuál es la tarea que realizan? Este tipo de robots –si bien varía su forma dependiendo la marca- son generalmente de tamaño reducido, chatos y con rueditas, lo cual les permite desplazarse cómodamente por diferentes lugares de la casa, y con la ayuda de cepillos giratorios remueve polvo, pelusas, papeles, etc, para luego aspirarlos. Básicamente podemos decir que es una aspiradora automática y móvil, también consta de sensores para esquivar objetos como: sillas, paredes, o muebles, pudiendo así mantener sin golpes el aparato. Se puede manejar a través de un control remoto o activar la función de limpiado automático, y vamos a ver el robot recorriendo la casa ida y vuelta, limpiando sin parar, esto hasta que se vea agotada su batería, la que se carga a través de una base (que nos proporciona el fabricante) de manera muy sencilla y rápida, igual que lo hacemos con una tablet o smartphone. Claro que la tecnología va en constante avance y en algunos casos suman otras características, como por ejemplo: humedecer el piso para limpiarlo, dejándolo realmente brillante, supliendo la conocida acción de “pasar el trapo”.

En cuanto al precio, varía según sus características y marca, podemos encontrar un modelo básico alrededor de los 3 mil pesos y algo más avanzado en unos 15 mil aproximadamente, lo cual lo convierte en un producto accesible, si tenemos en cuenta que un teléfono celular promedio cuesta unos 5 mil pesos y en un hogar suele haber más de uno.

Personalmente he tenido un aparato de este tipo y la experiencia ha sido muy positiva por lo tanto los recomiendo si están pensando en comprar uno. Como consejo puedo decirles que elijan bien la marca antes de comprar, asegurándose que les resulte fácil conseguir los repuestos de rueditas, cepillos y filtros para no tener dolores de cabeza luego de un uso prolongado. Que la robótica es el presente y futuro no es ninguna novedad, y en este caso con el objetivo de brindarnos una mejor calidad de vida, una colaboración que sin dudas a personas de avanzada edad les sirve y mucho. Para las personas que trabajan en limpieza, les doy la tranquilidad que estos robots no sustituyen su trabajo, dado que sólo se dedican a limpiar el piso y hay lugares a los que no pueden acceder, sirven para “hacer un repaso” a la limpieza general de nuestro hogar.