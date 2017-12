La magia del momento

Gabriel Bermejo acomodó su sombrero estilo panameño y con la impronta propia de un showman anunció: “Estamos haciendo magia”. Mientras, de su bolsillo sacó unas monedas que hizo desaparecer en pocos segundos.

Conocido como “El mago Gabriel”, el artista nació en Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, hace 45 años. Cursó parte de sus estudios en una escuela rural, donde estudiaba con ocho compañeros de distintas edades y su maestra era directora, celadora y preceptora a la vez.

De niño, Gabriel no imaginaba que iba a ganarse la vida de la mano de la magia. Ni tampoco que a esta edad en su pasado escondería muchos años como deportista.

Durante la primaria, Bermejo se dedicó al atletismo y en la secunaria consiguió algunos logros que considera importante. A los 25 años, con nuevos proyectos se mudó a Buenos Aires donde empezó su carrera como boxeador amateur.

Con casi 50 peleas en su historial, Bermejo estaba posicionado como boxeador profesional y au- guraba un futuro prometedor. A sus dos primeras peleas las ganó por knock out.

“Una noche estaba peleando por el título argentino y me di cuenta que el ambiente de la Federación Argentina de Boxeo es una matufia. Tenía que pelear y me robaron la pelea, así que ahí decidí dejar el boxeo, pese a que seguí con los entrenamientos”, describió.

Bermejo caminaba por una calle de Buenos Aires cuando su vida estaba por cambiar. Vio a un mago callejero hacer un truco en el que hizo desaparecer un pañuelo. Gabriel enloqueció.

“Me quedé helado mirándolo, eso despertó algo en mí. Me anoté en la escuela de magia ‘Póker’ de Pablo Cabaleiro, más conocido como ‘El Mago sin Dientes’”, dijo Bermejo.

“El Mago Gabriel” será uno de los artistas invitados en “Contá conmigo”, la despedida del año solidaria que organiza El Diario de la República para el próximo jueves a las 19 horas.

Su vinculación con los diarios es, también, antigua. Gabriel trabajó como canillita en pleno microcentro porteño y mientras repartía sus diarios y revistas, les hacía a sus clientes los nuevos trucos que aprendía en “Póker”. “Estaba obsesionado con la magia, había dejado el boxeo y en algún lugar había que depositar toda esa energía”, recordó.

“La escuela iba a cerrar duran- te el verano y yo me quería morir. Pero un cliente al que siempre le hacía mis trucos me decía que su sobrino era campeón latinoame- ricano de magia, un día

llegué y le pregunté si él no me enseñaría durante el receso y me pasó su teléfono”, sostuvo.

Bermejo sin dudar, llamó al mago y coordinaron un encuentro. Hernán Macagno lo recibió en su casa, le hizo un truco de magia y Gabriel ratificó que estaba en el lugar correcto. Al día de hoy, Gabriel sigue viendo para perfeccionarse al ilusionista al que considera su primer maestro.

Incluso, el ex boxeador acompañó a su profesor en varios shows y en 2011 incorporó a la magia la ventriloquia, una cien- cia que aprendió de Miguel Lem- bo.

“Trabajo con tres muñecos: ‘Piquito’, que es un ave y tengo a la rana René. Busco que los muñecos sean medios títeres para que los niños no se asusten. Para grandes tengo un muñeco que se llama 'Ernesto”, relató el mago, que en sus shows también trabaja con caretas y otros elementos.

“El Mago Gabriel” llegó a San Luis en 2015 en su viaje de luna de miel y el amor por San Luis fue inmediato. La re- ciente pareja se mudó a la provincia pa- ra comenzar una nueva vida juntos.

“Mi propuesta es que en el instante que yo empiezo mi show los chicos y los adultos compartan el humor, esa magia, ilusión y fantasía que muchas veces perdemos. Quiero que los grandes saquen el niño que llevan dentro y que los chicos se sorprendan con mis trucos”, cerró Bermejo.