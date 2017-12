"Supervien" en el festival del año

Un asado entre compañeros de trabajo fue el nexo que unió a Rafael Alejan- drino, Ariel Suárez, Damián Cantos y Gustavo Rodríguez para formar "Supervien", el grupo folclórico que comenzó su camino en 2013 y el próximo jueves se presentará en el festival solidario organizado por El Diario de la República "Contá conmigo". El encuentro, que está previsto para las 19, tiene como invitada a la banda que logró consagrarse en los escenarios en muy poco tiempo.

Rafael, el guitarrista del conjunto, aseguró que la música los hermanó y en la actualidad son mucho más que empleados de un banco. "Seguimos con los ensayos dos veces por semana, salga el sol o no, pero también nos apoyamos en los problemas y estamos en los festejos", agregó.

Para "Supervien" el 2017 fue un año lleno de logros y planificación. La agenda de recitales estuvo llena todos los meses y logró que los integrantes recorrieran diferentes lugares de la provincia y el país. "Estar en Cosquín a principio de año fue para nosotros tocar el cielo con las manos. En realidad para cualquier folclorista estar en ese escenario es lo máximo. Fue una experiencia inolvidable y sentimos que nos falta tiempo para agradecer", aseguró Rafael. La banda fue parte de la delegación puntana en el escenario cordobés.

La vorágine del 2017 no les dejó tiempo a los folcloristas para comenzar a grabar su segundo disco, la continuidad de "Van en serio", la primera placa que salió a la luz a finales del 2015. "Fue un año muy agitado porque tuvimos muchos shows. Además fue de planificación porque, como tu- vimos tantas presentaciones nos dedicamos a ensayar y relegamos un poco el segundo disco que ya lo tenemos ideado. Los planes son que en el 2018 comencemos a gra- barlo", explicó Rafael.

Los "Supervien" preparan con tiempo el repertorio de canciones que los acompañará el jueves por la noche. "Es técnicamente la última presentación del año. Por eso la armamos con muchas ga- nas. Siempre que podemos nos presentamos en shows solidarios porque nos gusta colaborar con la gente. La lista tendrá muchas canciones del primer disco, ade- más tocaremos temas nuevos. La intención es hacerlo bastante mo- vido con zambas, carnavalitos y chacareras, para que la gente se llene de bue- na energía", contó Alejandrino. La temporada de verano los tomará también con una agenda completa de presentaciones en diversos festivales del interior. "Muchos municipios nos invitaron para tocar y estamos súper agradecidos. Principalmente porque nos encanta viajar y lo hacemos con mucha pasión", agregó Rafael. Además, expresó que lo positivo es que, al hacer música como un complemento y no tanto como una profesión, los "Supervien" sienten que el disfrute se multiplica en cada show. "Lo notamos en el esce- nario y también por como la gente lo vive abajo. No somos excelentes músicos pero nos divertimos. Así es como traspasamos la vibra po- sitiva y el público se pone conten- to. No nos movemos por la parte económica", explicó.

Sin embargo, el tiempo que les lleva las presentaciones y los en- sayos les quita momentos con su familia y eso hace que los muchachos elijan otras alterna- tivas para contentar a sus seres queridos. "Cada fin de año nos reunimos entre todos con nuestras familias en forma de agradecimiento por tanto aguante. Además también nos agradecemos a nosotros mismos. De alguna manera la música nos unió más de lo que esperábamos", expresó el guitarrista.

El deseo de los músicos para el 2018 es que el disco nuevo salga a la luz. "Cruzamos los dedos para que en marzo podamos comenzar con las grabaciones", contó expectante Rafael.