Superfinal en Aseba: Club Handbol, el nuevo rey del futsal puntano

Para muchos, no hay nada mejor que ganar una final en el último minuto. Pero también están esos que creen que mientras menos se sufre, mejor es. En este segundo grupo estará Club Handbol San Luis (CHSL), que le ganó la Superfinal 2017 del futsal puntano a Eva Perón por 11-2 en el Club Aseba.

CHSL —campeón del Torneo Apertura— salió con muchísima decisión y no perdonó. Sacó una ventaja rápida y manejó el partido de principio a fin. Diego García, Gonzalo Sánchez (2), Bruno Proto, José Miranda (3 de penal), Facundo Cipriani (3) y Gabriel Pérez, de penal, marcaron para el campeón; en tanto que Marcelo Moyano, de penal, y Tomás Garro descontaron para Eva Perón —campeón del Clausura—.

Aprendió la lección

Una semana atrás, en la final del Torneo Clausura, CHSL se salió de su libreto. Le dio el protagonismo a Eva Perón y lo sufrió. Perdió 6-1 y la derrota cayó como un balde de agua fría.

Pero el fútbol da revancha; y al equipo dirigido por Martín Mazza le llegó muy rápido. Y lo más importante, aprendió la lección y volvió a las fuentes. CHSL asfixió a su rival gracias a su gran preparación física y al buen recambio que tiene. Fue intenso en la faz defensiva y bastante efectivo en ataque.

Sumado a eso, la final se dio mejor de lo esperado para los chicos del Club Handbol porque marcaron dos goles en los primeros cuatro minutos. Y a partir de ese momento, esperó a Eva Perón, cubrió bien los espacios y lo lastimó de contra. Así llegó el tercero antes del entretiempo; pero tuvo posibilidades como para estirar aún más la diferencia.

Ni bien arrancó el complemento, los "Naranjas" salieron a vender cara la derrota. Intentaron meter contra un arco a su rival pero todo duró un suspiro porque en dos minutos, CHSL convirtió dos goles más y con el 5-0 a favor prácticamente sentenció el partido.

Eva Perón iba con el corazón y mucho amor propio pero carecía de ideas para vulnerar la férrea "telaraña" dispuesta por Club Handbol. Además, no estuvo fino en la definición y cuando lograba generar una situación de peligro, aparecía el arquero Nicolás Alcaraz.

Y el elenco vestido de negro estaba dispuesto a no perdonar. Cada ataque era medio gol y así continuó estirando la diferencia gracias a la efectividad de José Miranda en los penales y un Facundo Cipriani que apareció en todo su esplendor en el complemento.

Ya no había partido, solo quedaba esperar el final y los festejos. Eva Perón nunca bajó los brazos y siempre fue al frente a pesar del resultado adverso. CHSL no sobró en ningún momento pero buscaba seguir marcando goles. Hubo respeto deportivo.

Los dos equipos protagonizaron un gran final. Eso sí, Club Handbol San Luis fue claramente superior a lo largo de los cuarenta minutos y se convirtió en el nuevo rey del futsal puntano.