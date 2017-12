Este miércoles finaliza el festival de cine judío

Todos los miércoles, durante tres meses, se proyectaron películas claves para la colectividad.

Con una propuesta fílmica que atrajo a conocedores, curiosos y amantes del cine todo, la última película del ciclo 2017 será “Cuestión de tamaño” de Sharon Maymon y Erez Tadmor. Esta película israelí, que se exhibió ante colmadas audiencias en varios concursos, fue ganadora del Premio del Público en el Festival de Karlovy Vary, y en el Festival de Cine Judío de Washington.

“Cuestión de tamaño” (“Sippur Gadol”) fue dirigida por Erez Tadmor y Sharon Maymon (también guionista) y cuenta la historia de cuatro hombres, que al sentirse cansados de hacer dieta para bajar de peso, descubren el Sumo, deporte en el que personas obesas como ellos son honradas y apreciadas.

Los amigos empiezan a entrenar con el dueño de un restó, quien fuera entrenador de Sumo en Japón, pero este japonés viene con problemas porque tiene deudas con la Yakuza, la famosa y mortífera mafia nipona, por lo que los enredos y confusiones estarán presentes durante la hora y media de proyección.

Organizado entre la Municipalidad de San Luis, la Sociedad Israelita de Beneficencia de San Luis, la DAIA filial San Luis y AMIA, el ciclo de cine de temática judía ofreció a la sociedad sanluiseña la posibilidad de conocer más a fondo la cultura judía, promoviendo el intercambio cultural, el entendimiento, la aceptación y la observación de temas universales.

Todas las películas fueron aptas para todo público, por lo que los organizadores estuvieron entusiasmados por la convocatoria.

Cada semana, la sala del Centro Cultural tuvo una gran afluencia de espectadores de todas las edades.

El ciclo tuvo la misión de celebrar la experiencia judía y explorar sus temas a través de relevantes films provenientes de todos los confines del mundo.

Los mismos fueron estrenos absolutos para San Luis, por lo que estos encuentros ofrecieron la posibilidad de apreciarlos.

Desde el 11 de octubre, cuando estrenó con “Niños prodigio”, la seguidilla continuó con “Alguien con quien correr” (“Mishehu Larutz Ito”, Israel, 2006. Director: Oded Davidoff), y “El día que vi tu corazón” (“Et soudain tout le monde me manqué”, de Jennifer Devoldère).

Noviembre tuvo su maratón cinematográfica con “Bajo el agua” (“Abba Shahor Lavan”, 2002, de Eitan Londer), “24 días. La verdad sobre el Caso Halimi” (de Alexandre Arcady, Francia, 2014), el clásico de 1958 “Yo y el coronel” (Me and the colonel de Peter Glenville), “Belén” de Yuval Adler, y “La plaza de los sueños” (que obtuvo el premio de la Academia Israelí de Cine, a mejor director para Benny Toraty y el de Mejor Actor de Reparto para Josef Schiloach).

Ya en la etapa final del año continuaron con “Max, el origen del mal” (“Max”. coproducción entre Canadá, Gran Bretaña y Hungría, de 2002, dirigida por Menno Meyjes), “Los hombres libres” (Les hommes libres, director Ismaël Ferroukhi), y “Tomando partido” (Istvan Szabó) la semana pasada.