Daniel “Negro” Ferreyra : "Siempre sigo apostando y aportando a la cultura de San Luis"

La guitarra llegó a la vida de Daniel “El Negro" Ferreyra de casualidad, pero llegó para quedarse.

El artista nacido en Buenos Aires y criado en Ingeniero Luiggi (La Pampa) saltó a la fama en 2009 al ganar el concurso “Talento Argentino” de la mano del público. Un nuevo voto popular lo consagró como concejal por la ciudad de San Luis y desde el 10 de diciembre su vida combina acordes y ordenanzas municipales.

"El Negro” Ferreyra es uno de los artistas invitados en “Contá Conmigo”, la despedida de año solidaria que organiza El Diario de la República este jueves a partir de las 19. La entrada al festival será donar ropa o juguetes en buen estado, para colaborar con la Parroquia San Roque.

— ¿Cómo estás transitando esta nueva etapa de tu vida como concejal?

—La verdad que es una experiencia totalmente nueva. Estoy llevándolo de la mejor manera, tratando de no equivocarme y escuchando siempre al ciudadano. Quiero estar para los que me votaron y los que no me votaron, los que me ven como músico y no como político, también quiero llegar a ellos.

— ¿Y cómo demostrás todo eso?

—Recorro los barrios, escucho a los vecinos y hablo con ellos para encontrar una solución a cada inquietud. Tengo la camiseta puesta y quiero dejar un lindo recuerdo de mi paso por el Concejo Deliberante.

— ¿Cuál es tu vínculo entre la gestión política y la música?

—Siempre sigo apostando y aportando a la cultura de San Luis. A la música no la he dejado, no pienso dejarla tampoco porque es una parte de mi vida. Son muchos años arriba del escenario, entonces tengo un publico muy gigante a nivel país que no puedo perderlo porque me costó muchísimo poder llegar a lo poco que he logrado. Fue mucho sacrificio, muchas lágrimas y alegrías, ese terreno no lo quiero dejar de lado. La guitarra es parte de mi vida.

—Parte de tu discurso es que no querés perder el contacto con la gente: ¿cómo te sentís con tu participación en "Contá Conmigo"?

—Me siento muy bien. Poder colaborar con mi música para la gente no tiene palabras, me llena de alegría. Yo quiero ayudar a la gente con mi música, con mi guitarra y poder brindarles un show que sirva para poder recolectar muchas donaciones.

— ¿Cuál es tu expectativa?

—Mi expectativa es poder darle lo mejor al público. Cada vez que me subo al escenario estoy siempre predispuesto para hacer trabajos solidarios. Espero que venga mucha gente y que colabore.

— ¿Qué repertorio vas a tocar?

—Pese a que los tiempos son muy cortos voy a hacer un repaso por mis viejos temas y los voy a sorprender con cuatro canciones nuevas.

— ¿Entonces se vienen estrenos?

—En este momento trabajo en un material cantado, que es nuevo y con canciones propias. Nadie me ha escuchado cantar todavía (risas). El trabajo discográfico va a estar listo para la temporada que viene.

Festival Solidario “Contá Conmigo”

Día: Jueves

Hora: 19

Lugar: El Diario de la República, avenida Lafinur 924.

Entrada: colaboración con juguetes y ropa en buen estado