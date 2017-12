Desafíos para alimentar a una población creciente

La recuperación del suelo no es un “tema glamoroso, aun cuando se ofrecen todos los datos”, reconoció la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación (Unccd).

Para 2050, la población mundial llegará a 10.000 millones de personas, y para alimentar a esos 2.400 millones más, la producción de alimentos tendrá que aumentar 75 por ciento respecto de la actual.

Para ello será necesario agregar desde ahora hasta 2050, (más de 1,6 millones de hectáreas) de nuevas tierras cada año. En el 2045, 130 millones de personas habrán emigrado por la desertificación, de las cuales, 60 millones procederán del sur del Sahel y del resto de África. A menos que se tomen medidas urgentes para recuperar las tierras degradadas, al mundo le espera un futuro de inseguridad alimentaria.

En el último mes, la ONU se dedicó a diseñar una hoja de ruta para hacer frente al cambio climático y los debates se concentraron en poner fin al uso del carbón, de energías renovables y en que las tecnologías verdes sean más accesibles, pero los problemas relacionados con el suelo quedaron prácticamente relegados, salvo por grupos indígenas, quienes subrayaron la necesidad de preservar la fertilidad.

La gestión del suelo forma parte de las políticas y acciones climáticas tomadas en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a escala nacional. En las CPDN (Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional o recortes de emisiones de los Estados), más de 140 países dijeron que la tierra era parte de la solución o de sus problemas en términos de cambio climático.

Uno de los países es India, donde se estima que 30 por ciento del suelo ya se degradó. Según el informe de 2016 “Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación”, de la Organización India de Investigación Espacial, la zona degradada aumentó más de 0,5 por ciento a 29,3 millones de hectáreas en la década pasada.

La desertificación también aumentó 1,16 millones de hectáreas y se mantuvo en 82,64 millones de hectáreas entre 2011 y 2013. India se comprometió a combatir la desertificación y la degradación del suelo y lograr la degradación neutral para 2030. En términos simples, quiere decir un equilibrio entre la proporción de pérdidas y de ganancias.

Es un objetivo ambicioso del que apenas hablan las autoridades. En flagrante contraste, las otras acciones ambientales de ese país, en especial la Misión Solar, que se propone producir 175 gigavatios a partir de fuentes renovables para 2022, recibe muchos elogios.

El ministro de Nuevas Energías Renovables, Anand Kumar, se apuró a indicar que la Alianza Solar Internacional, un grupo de 44 países comprometidos a producir 1.000 gigavatios de energía solar, prometió invertir un billón (millón de millones) de dólares para 2030.

Ninguna iniciativa de recuperación tiene posibilidades de reunir ese tipo de inversión privada, porque es un trabajo más intensivo. Aun la tierra más degradada puede recuperarse con una pequeña inversión de 300 dólares por hectárea. Lo que se necesita no es una gran suma de dinero, sino mucho trabajo manual. Quizá no haya espacio para grandes inversiones y ganancias.

Pero el organismo internacional, también alertó sobre un hecho particular: existe una conexión entre el ambiente y los derechos de las mujeres, que es integral. Ya sea la sequía, la degradación del suelo o la desertificación, las mujeres sufren más que otros. De hecho, no sólo sufren las consecuencias de la sequía o de la desertificación, sino también por el hecho de que, en la mayoría de los casos, las mujeres no tienen derechos sobre la tierra.

Son los desafíos para alimentar a una población creciente. Pero también el hecho de cumplir ese objetivo, en el marco de la preservación y la adquisición de nuevos derechos, para las mujeres del mundo.